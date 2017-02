Snapchat en Instagram sprankelen, ten koste van Facebook

Nederlanders zijn enthousiaste socialemediagebruikers. Vooral ouderen blijken een inhaalslag te maken. Maar de verschuivingen bij jongeren zijn minstens zo boeiend.

Marktonderzoeksbureau Newcom bevroeg vorige maand ruim 8000 Nederlanders op hun socialemediagebruik. Van alle media die het bedrijf onderzocht, nam het gebruik toe. Behalve van Tumblr en Foursquare; die mogen we zo langzamerhand echt gaan vergeten.

Aan kop gaat –niet verrassend– nog steeds WhatsApp: 10,9 miljoen Nederlanders hebben de app geïnstalleerd op hun smartphone. Wie denkt dat hij er niet bij hoort als hij niet elke dag WhatsApp gebruikt, heeft het mis. Een meerderheid van de Nederlanders whatsappt niet dagelijks; 7,8 miljoen landgenoten doen dat wel. Vooral onder ouderen nam het gebruik ten opzichte van dat in 2016 flink toe. In januari had 36 procent van de 80-plussers de app op zijn telefoon staan, vorig jaar was dat slechts 17 procent.

Na WhatsApp is Facebook nog steeds het meest populair; 10,4 miljoen Nederlanders maken er gebruik van, van wie 7,5 miljoen dagelijks. Ook de meeste jongeren –vier op de vijf– hebben nog een account. Dat is wel een daling ten opzichte van 2016, toen 88 procent van hen een Facebookprofiel had.

De daling van Facebookgebruik onder jongeren is stevig ingezet. Dat blijkt vooral uit het dagelijks gebruik ervan. Waren jongeren in 2016 nog de meest enthousiaste groep Facebookers, inmiddels is dat de leeftijdscategorie van 20 tot 39 jaar. Zelfs de groep van 40 tot 64 jaar gebruikt Facebook frequenter dan jongeren dat doen.

Populair

Dat betekent niet dat jongeren minder actief zijn geworden op sociale media. Twee derde van de 15- tot 19-jarigen heeft een account op Instagram (66 procent) en Snapchat (67 procent).

Beide sociale media –waarbij beeld belangrijker is dan tekst– zijn afgelopen jaar meer op elkaar gaan lijken. Omdat de populariteit van Snapchat toenam, kopieerde Instagram –eigendom van Facebook– functies ervan. Een daarvan is Story: een (bewerkte) foto of video die volgers gedurende 24 uur kunnen bekijken, waarna die verdwijnt.

Verschillen tussen de twee sociale media blijven er te over. Zo is een foto of video –die niet gedeeld wordt via Story– op Snapchat maximaal tien seconden zichtbaar. Beelden op Instagram verdwijnen niet.

Met Instagram en Snapchat zijn jongeren actief op media waarvan ouderen nog weinig weet hebben. Weliswaar gebruikt een op de vijf 20- tot 39-jarigen Instagram dagelijks, onder 40-plussers doet slechts 5 procent dat. Snapchatgebruik onder Nederlanders van 40 jaar en ouder is vrijwel verwaarloosbaar.

In de top vier populairste sociale media staan naast WhatsApp en Facebook ook YouTube en LinkedIn. Bijna de helft van de jongeren (45 procent) bekijkt dagelijks video’s. Bijna 4,5 miljoen Nederlanders maken gebruik van LinkedIn, van wie 0,4 miljoen personen dagelijks.

Twitter

Jarenlang zat Twitter in de hoek waar de klappen vallen. Gebruikte in 2013 nog 1,6 miljoen Nederlanders het medium dagelijks, in 2015 waren dat er 1 miljoen en in 2016 0,9 miljoen. Dat aantal is afgelopen januari gelijk gebleven. De populariteit van Twitter groeit in Nederland weliswaar niet, maar het dagelijks gebruik daalt ook niet langer.

Hoewel Nederlanders massaal sociale media gebruiken, is het vertrouwen in die media laag. Zo maakt twee derde van de gebruikers zich zorgen over de doorverkoop van gegevens en zegt 57 procent niet te weten of sociale media te vertrouwen zijn.

Newcom sprak ook verwachtingen uit voor de rest van dit jaar. Zo voorziet het onderzoeksbureau dat de trend dat meer ouderen actief worden op sociale media zal doorzetten. Volgend jaar zal de top drie nog steeds bestaan uit Facebook, WhatsApp en YouTube. Wel zal Instagram in 2018 qua dagelijks gebruik groter zijn dan YouTube en zal Snapchat Twitter voorbijstreven als het gaat om totaal gebruik, aldus Newcom.