Renault Mégane Estate groeit in formaat en uitstraling

Nederlanders zijn zeer gecharmeerd van stationwagons. Niet vreemd, want voor een bescheiden meerprijs leveren dit soort auto’s meer gebruiksgemak. Zo ook de Renault Mégane Estate.

De voorkeur voor bepaalde carrosserietypes verschilt zeer per land. In Frankrijk wordt de middenklasse nog altijd gedomineerd door de traditionele vijfdeurs hatchback. Renault trapte de nieuwe Méganereeks daarmee af, begin dit jaar. In Nederland bevindt de Mégane zich vooral in een deel van de markt waar de auto’s zakelijk gereden worden. Daarin zijn station­wagons nu eenmaal geliefd.

Renault Mégane Estate TCe 130 Bose 2 minuten autovlog

De vorige Mégane Estate ging als warme broodjes over de toonbank vanwege een tijdlang gunstige bijtelling. Die lease­contracten lopen nu en het komende jaar veelal af. Gunstig voor Renault om net nu een nieuw model in het programma te hebben. Zakelijke rijders hebben namelijk de neiging altijd het nieuwste van het nieuwste te willen rijden.

Beenruimte

Renault heeft nog maar twee verschillende bodemgroepen waarop het volledige aanbod wordt gebaseerd. De Mégane staat op de grootste van de twee en deelt daarom de nodige componenten met de Talisman, de Kadjar en zelfs de Espace.

De Mégane Estate beschikt over een langere wielbasis in vergelijking met de hatchback. Een groei met 4,3 centimeter lijkt bescheiden, maar geeft een groot effect als dit aan de beenruimte voor de achterpassagiers wordt toegevoegd.

Het dak is verder naar achteren doorgetrokken; de achtersteven is langer. De hatchback is met 384 liter aan bagageruimte al niet klein, en de mogelijkheden bij de Mégane Estate groeien door naar 580 liter onder de rolhoes. Deze hoes kan gemakkelijk onder de laadvloer worden opgeborgen zodat je ’m altijd bij de hand hebt.

Met twee hendels direct achter de klep kan de bank in twee ongelijke delen worden neergeklapt tot een totaal volume van 1695 liter, en daarmee begeeft de Mégane zich op hetzelfde niveau als zijn grotere broer, de Talisman. Jammer dat de neergeklapte achterbank geen vlakke laadvloer oplevert. Dat komt doordat de rugleuning van de achterbank op de zitting klapt. Vroeger ging die zitting eerst voorover en kwam de rugleuning daar achteraan. Wel bevordert deze constructie de laadlengte.

Renault biedt bij de Mégane de mogelijkheid de rugleuning van de passagiersstoel neer te klappen. In dat geval kunnen er voorwerpen met een lengte tot 2,70 meter in de auto vervoerd worden. Er is één uitzondering waarbij die optie niet mogelijk is. De sportief getinte GT-Line heeft sterker voorgevormde rugleuningen op de voorstoelen, die om die reden niet voorover geklapt kunnen worden.

Grand routier

Renault boetseerde de nieuwe Mégane als een kleinere versie van de Talisman. Dat betekent een haast indrukwekkend breed front waarbij de C-vormige dagrijverlichting buiten de koplampunits treedt. In de achtersteven kun je nog enigszins de lijn van het vorige model ontdekken. Maar Renault heeft dit aardig gemaskeerd door de D-stijl zwart te spuiten, waarmee zij- en achterruit optisch met elkaar verbonden zijn. De lichtsignatuur aan de achterkant volgt eveneens de weg die de Talisman heeft ingezet. In het donker is de Mégane van veraf al goed te herkennen. Overigens branden ook de achterlichten altijd, zelfs overdag.

De Mégane kan met een 100 en een 130 pk leverende 1,2 liter viercilinder turbo worden gekozen. De Bose bestaat in beide varianten. Optioneel heeft dit exemplaar een 7-traps EDC-automaat met dubbele koppeling die alleen gekoppeld wordt aan de 130 pk. Het brandstofverbruik ligt met 1 liter op 12,3 kilometer op een normaal niveau.

De Mégane Estate profiteert door zijn langere wielbasis van een comfort dat van een modern Frans niveau is. Het maakt de Mégane Estate tot een echte ”grand routier” voor lange reizen.

De prijzen van de Mégane Estate starten bij 22.340 euro voor de 100 pk TCe Zen. De Bose TCe 130 met EDC-bak kost 30.340 euro. De sportief getinte GT-Line komt 400 euro duurder uit.

Renault komt met de nieuwe Mégane Estate precies op het juiste moment op de Nederlandse markt. De toekomstige koper krijgt wederom een flinke binnenruimte en een prettig rijcomfort. Door inrichting en afwerking wint de Mégane aan volwassenheid.

----

Renault Mégane Estate TCe 130 Bose EDC-7

Topsnelheid 199 km/u

Acceleratie 11,7 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld 1 liter op 12,3 kilometer

CO2-uitstoot 122 g/km

Aanhanggewicht (geremd) 1700 kg

+

Uitstraling. De Mégane Estate deelt duidelijk de nodige elementen met de grotere Talisman. Fraaie materialen geven het interieur een serieuze uitstraling.

Ruimte. Forse beenruimte, fors bagagevolumen.

Motor. De compacte benzine turbomotor levert een flink vermogen en bijbehorend koppel. Behoorlijke prestaties.

-

Achterbank. Helaas: geen vlakke laadvloer.