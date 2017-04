Oxford: stad van dromerige spitsen

In het centrum van Oxford bepalen studenten en toeristen het straatbeeld. De studenten komen voor het onderwijs dat hoog staat aangeschreven; de toeristen voor de historische universiteitsgebouwen.

Faculteiten en colleges domineren het stadscentrum van Oxford. Ze dateren uit een tijd dat handwerklieden nog wisten hoe ze een gebouw moesten verfraaien met beeldhouwwerk. Het is de moeite waard om geregeld even stil te staan, omhoog te kijken en de gevels te bestuderen.

Kenmerkend voor de universiteitsgebouwen zijn de kleine spitsen die daken en torens sieren. Ze brachten de Engelse dichter Matthew Arnold (1822-1888) ertoe Oxford te typeren als de ”stad van de dromerige spitsen”. Op een mooie, zonnige dag heeft de stad inderdaad iets dromerigs over zich.

Wanneer de universiteit precies is gesticht, is niet duidelijk. Uit historische geschriften valt op te maken dat er in 1096 al onderwijs werd gegeven in Oxford, maar vanaf welk moment er echt sprake is van een universiteit valt niet meer te achterhalen.

In de dertiende eeuw ontstonden de eerste colleges waaraan studenten, onderzoekers en hoogleraren zijn verbonden: University College (1249), Balliol (1263) en Merton (1264). Vandaag de dag telt de stad 38 van zulke colleges.

Wereld op zich

Wie een idee wil krijgen van hoe het universiteitsleven in Oxford er uitziet, moet een aantal colleges vanbinnen bekijken (zie kader). Achter het poortgebouw gaat een kloosterachtige wereld schuil waar studenten al eeuwen wonen en leren, en die in veel opzichten onveranderd is gebleven. Vanaf de straatkant kun je daar hooguit een glimp van opvangen.

Niet zelden beslaat een college een heel huizenblok en soms een park. Wie er niet bekend is, verdwaalt gemakkelijk op weg naar de bibliotheek, de collegezalen, de eetzaal of de gezamenlijke huiskamer. De oudere colleges hebben een eigen kapel waar geregeld (anglicaanse) diensten worden gehouden en klassieke concerten worden gegeven.

De moeite waard –en minder toeristisch– is het meemaken van een evensong in de kapel van Magdalen College, New College of in de kathedraal van Christ Church College. De koren die zo’n dienst begeleiden, behoren tot de Engelse top. Check van tevoren op de website van de colleges wel of de evensong die dag is bij te wonen en wat de aanvangstijd is (18.00 of 18.15 uur).

Bij mooi weer is een bezoek aan een van de parken aan te raden. Deze groene oasen bieden de gelegenheid om even te ontsnappen aan de drukte in het stadscentrum. Koop een broodje en wat drinken en picknick op een van de bankjes. Wandel in het University Park langs de rivier de Cherwell. Of wandel via Christ Church Meadow langs de rivieren Cherwell en Theems, met zo nu en dan een prachtig doorkijkje richting het stadscentrum.

oxfordcityguide.com



Bezoekerstips

- Een groot deel van de colleges is open voor het publiek en op eigen gelegenheid te bezoeken. Voor openingstijden en toegangsprijzen zie: ox.ac.uk/visitors/visiting-oxford/visiting-the-colleges.

- De universiteitsgebouwen en colleges zijn ook met een gids te bezoeken. Zie voor het aanbod aan rondleidingen: experienceoxfordshire.org/official-tours. Boeken kan via de website of in het bezoekerscentrum aan 15-16 Broad Street.

- Beklim de toren van de University Church of St Mary the Virgin aan High Street –127 treden– voor een weids uitzicht over Oxford. Volwassenen £ 4, senioren en kinderen van 5 tot en met 15 jaar £ 3, gezin (2 volwassenen en 2 kinderen) £ 12 (universitychurch.ox.ac.uk).

- Bezoek een museum bij voorkeur op een regenachtige dag: het Ashmolean Museum (Beaumont Street) voor kunst en archeologie, het Museum of the History of Science (Broad Street) met zijn medische en wetenschappelijke collectie, het University Museum of Natural History met opgezette dieren en skeletten, of het naastgelegen Pitt Rivers Museum voor antropologie (beide Parks Road). Veel musea in Engeland zijn gratis; een vrijwillige bijdrage wordt wel op prijs gesteld.

- Het Sheldonian Theater is overdag te bezoeken, maar interessanter is het om een concert bij te wonen in de historische zaal. Wie graag een steuntje in de rug heeft, kan het beste een kaart boeken voor de lower gallery (sheldon.ox.ac.uk).

- De Botanische Tuin (Rose Lane) is vooral in juli een bezoek waard. De rozen staan dan in volle bloei. Volwassenen £ 5, senioren £ 3,50, kinderen tot 16 jaar gratis.

- Huur bij warm weer een punter, waterfiets of een roeiboot en verken zo de rivieren Theems en Cherwell. Magdalen Bridge Boathouse (High Street), £ 22 p/uur (oxfordpunting.co.uk). Cherwell Boathouse (Bardwell Rd), doordeweeks £ 16 p/uur, weekend £ 18 p/uur (cherwellboathouse.co.uk).

Eten en drinken

In Engeland bieden pubs maaltijden voor een redelijke prijs. De kaart is over het algemeen eenvoudig, maar het eten van goede kwaliteit. Verwacht alleen geen Nederlandse portie groente.

Wie in de voetsporen van C. S. Lewis en J. R. R. Tolkien wil treden, moet zeker een maaltijd nuttigen in The Eagle and Child aan St Giles. Het literaire gezelschap de Inklings, waar beide auteurs deel van uitmaakten, kwam in deze pub bijeen.