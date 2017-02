Over pannen met een antiaanbaklaag

tekst Janneke van Reenen-Hak beeld iStock

Pannen met een antiaanbaklaag staan al jaren in een kwaad daglicht, maar blijven populair. Dat komt doordat ze precies doen wat de naam zegt: niet aanbakken. En ze vragen weinig onderhoud. Wel zo prettig voor een beginnende pannenkoekenbakker.

1 Het slechte imago heeft de antiaanbakpan vooral te danken aan internet. Wie googelt op antiaanbak of teflon, ziet een hele rits websites waarop te lezen staat hoe giftig en ongezond ze zijn. Wie wat beter kijkt naar de oorsprong van de websites, voelt wel aan dat deze informatie met een flinke korrel zout moet worden genomen. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat een antiaanbaklaag de gezondheid schaadt. Wél is waar dat er bij de productie van teflon schadelijke stoffen kunnen vrijkomen die mens en milieu schaden.

2 Vorige maand liep de antiaanbaklaag opnieuw een forse deuk op, toen een vrouw haar met Albert Heijnzegels opgespaarde pannen voor het eerst op het vuur zette. Kort daarop vielen haar in de keuken rondvliegende parkietjes dood neer. Voor dierenartsen is dit geen nieuws en ze wijzen oververhitting aan als oorzaak. Ze waarschuwen al jaren dat je bijvoorbeeld niet moet steengrillen in een woonkamer waar ook vogels verblijven. Wat giftig is voor vogels, hoeft dat voor mensen niet te zijn. Vogels hebben een veel gevoeliger luchtwegsysteem dan mensen. Niet voor niets hadden mijnwerkers en laboranten vroeger een kooitje met een kanarie in de buurt. Als dat beestje neerviel, was je gewaarschuwd.

3 Toch moet gezegd dat een pan met een antiaanbaklaag eigenlijk maar niets is voor een ervaren kok. Aardappels bakken met een mooi bruin korstje valt nog niet mee, en voor je het weet, zit je hamburger vol zwarte vlekjes. Dat is de keerzijde van die handige, spekgladde binnenkant van de pan. Juist als een aardappel een beetje aan de pan blijft plakken, wordt hij mooi bruin. Alternatieven zijn er genoeg. Thermolonpannen bijvoorbeeld, het onbesproken broertje van teflon, of een pan van gietijzer, staal of aluminium. Die vragen overigens wel meer aandacht van de kok. Goed schoonmaken en regelmatig invetten is een must.