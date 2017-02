Over bakpapier en herbruikbare folie

Over bakpapier denk je alleen na als het op is. Wat altijd op een ongelegen moment het geval is. Wie voor herbruikbaar folie kiest, staat nooit meer met lege handen.

Bakpapier is een typisch gemaksproduct. Onmisbaar is het niet. Generaties keukenprinsen en -prinsessen hebben het zonder moeten stellen. Dat ging ook. En dat gaat trouwens nog steeds prima. Het is maar net wat je gewend bent.

Wie bakt zonder bakpapier is meer tijd kwijt aan het precies invetten van bakvormen om ervoor te zorgen dat een cake of taart zonder scheuren op een serveerschaal belandt. Want dat is een belangrijk voordeel van bakpapier: dat er niets aan de vorm blijft kleven. Alhoewel bepaalde klusjes met bakpapier ook best ingewikkeld zijn. Een springvorm netjes bekleden zodat het deeg of beslag nergens met het metaal in aanraking komt en er tegelijk zo min mogelijk ontsierende plooien ontstaan is geen kinderspel.

Een ander voordeel van bakpapier is dat het schoonmaken van bakplaten en ovens minder moeite kost. Een laagje papier op het rooster voorkomt dat smeltende kaas op de bodem van de oven belandt en aankoekt. Als je op een bakplaat koekjes, falafelballetjes of pizza bakt met bakpapier als tussenlaag gooi je na afloop alle korsten en een groot deel van de vetspetters in één keer weg. Dat scheelt schrobben en boenen.

Bakpapier is ook een typisch wegwerpproduct. In bijna alle gevallen gaat het na één keer gebruiken bij het afval. En het is dan wel een soort papier, maar vanwege de behandelingen die het heeft ondergaan is het niet geschikt voor recycling. Of er nu wel of geen tomatensaus op zit: bakpapier hoort niet bij het oud papier thuis. Aldus de afvalscheidingswijzer.

Herbruikbare bakfolie is een duurzamer –maar wel prijzig– alternatief voor bakpapier. Het is verkrijgbaar vanaf ongeveer 6 euro. Een dergelijke folie kan volgens de fabrikant wel duizend keer de oven in, mits die niet heter wordt dan 260 graden Celsius. In het gebruik is het heel handig: falafelballetjes worden mooi bruin en koeken niet vast.

Na het bakken poets je het even schoon en klaar. Herbruikbare folie is vooral handig voor een bakplaat of rooster en minder voor het bekleden van een taartvorm. Een nadeel is dat het materiaal niet bestand is tegen verfrommelen en kreuken. Je kunt zo’n lap dus het beste op de bakplaat bewaren.