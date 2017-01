Likje roomboter is het topje van de ijsberg

Wie regelmatig op woensdagmiddag wat vriendjes aan de eettafel laat aanschuiven, ziet het voor zijn ogen gebeuren: kinderen smeren steeds minder –of helemaal geen– boter op hun brood. Dat geldt zeker voor meisjes, maar óók voor jongens. Is dat erg? Vet is toch ongezond?

1 Ongezonde vetten zijn er genoeg, maar dat maakt vet niet per definitie ongezond. Verzadigd vet –in overvloed aanwezig in chips, koek, kaas, roomboter, en slagroom– kunnen we missen als kiespijn. Er zijn weliswaar onderzoekers die daar tegenwoordig anders over denken, maar dat heeft zeker nog niet geleid tot het aanpassen van voedingsadviezen van het Voedingscentrum. Uit tientallen jaren van onderzoek blijkt dat verzadigd vet de kans op hart- en vaatziekten verhoogt. Onverzadigd vet doet dat niet, maar is wel een dikmaker. De verbranding van 1 gram vet levert 9 kilocalorieën op. Voor 1 gram suiker is dat 4 kilocalorieën.

2 Oppassen met vet dus, maar anderzijds: ons lichaam kan niet zonder. Dat geldt zeker voor omega-3-vetzuren, die het lichaam niet zelf aanmaakt. Een belangrijke bron van deze vetzuren is vis. Er zijn ook margarines waar deze vetzuren aan zijn toegevoegd. Wat de meeste mensen boter noemen, is eigenlijk margarine. Het bevat vooral onverzadigde vetten van plantaardige oorsprong. Aan margarine is vitamine A en D toegevoegd, stoffen die zeker kinderen goed kunnen gebruiken. Leg liever de vinger bij verborgen vetten in voeding, want die tikken harder aan dan een mespunt margarine.

3 Roomboter is een goed voorbeeld van verborgen vet. Dat ene kuipje dat tijdens de feestdagen op tafel komt omdat het zo lekker smaakt op de kerststol is slechts het topje van de ijsberg. Het overgrote deel komt binnen via stroopwafels, koekjes en cake. Koek en gebak zijn sowieso een bron van vet die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Laat kinderen zelf (boter)koekjes bakken en vraag vooraf hoeveel boter ze denken nodig te hebben. Ook leerzaam: zelf boter schudden met een beker slagroom.