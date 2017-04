Een van de redenen om rond Pasen (veel) eieren te eten, is dat er gewoon zo veel zijn. Althans als je zelf kippen hebt. En als je de natuur haar gang laat gaan.

Het is elk jaar weer wonderlijk om te zien hoezeer kippen reageren op het lengen van de dagen. Een paar dagen na de zonnewende, je zou er de kalender op gelijk kunnen zetten, beginnen ze na hun winterstop weer aarzelend te leggen.

En zo ongeveer nu zitten de dames op de top van hun kunnen, qua eierproductie. Het zijn er weliswaar maar drie, waarvan er één bejaard is. Maar als ze een beetje op dreef zijn, brengen ze in één week zomaar tussen de tien en de vijftien eieren voort.

Al is het meer in lijn met de realiteit om van eitjes te spreken. Het zijn namelijk krielkippen. En die leggen krieleieren. Een standaard-ei maat M, zoals je dat in de supermarkt koopt, weegt met schaal en al 61 gram. De eitjes hier variëren in gewicht van 36 tot 53 gram, afhankelijk van de kip die het gelegd heeft.

Dat betekent dat je er, als je er taarten of cakes mee bakt, wel even een weegschaal of een rekenmachine bij moet pakken. In ieder geval in recepten waar de verhoudingen nauw komen. Denk bijvoorbeeld aan een ”quatre-quarts cake”, waarin gelijke hoeveelheden bloem, suiker, boter en ei worden verwerkt.

De stroom eitjes leidt ertoe dat er deze weken regelmatig iets met ei op het menu staat. Dat is een voor de hand liggende manier om de gestadige aanwas een beetje onder controle te houden. Een straf is dat niet, want eieren zijn heerlijk. En ze zijn ook nog eens gemakkelijk te combineren. Aardappel en ei, bijvoorbeeld, zoals in de op de Spaanse keuken gebaseerde tortilla van het recept.

Je kunt aardappeltortilla zo uit de pan maar ook lauw of koud eten. De hoeveelheden zijn voldoende voor een hoofdgerecht voor twee personen, met groente en/of een salade erbij. Blijft er wat over: geen nood. Tortilla doet het ook goed als hapje. Tapa, zouden ze in Spanje zeggen.

Aardappeltortilla

Ingrediënten (voor 2 personen)

- 1 ui

- 1 teentje knoflook

- 1-2 el olie en/of boter

- 500 gram vastkokende aardappels, geschild

- 5 eieren

- peper en zout

- extra: uitgebakken spek- of chorizoblokjes, geraspte kaas, bosuitjes, zwarte olijven

Bereiding

Was de aardappels en snij ze in plakken van ongeveer 3 millimeter. Je kunt de plakken rauwe aardappel in de koekenpan garen op laag vuur. Maar ik vind het handiger om ze even voor te koken in een laagje water met wat zout. Prik na vijf minuten even of ze al meegeven. Giet ze als dat zo is af en laat ze wat uitwasemen en afkoelen.

Pel en snipper de ui. Haal het velletje van de knoflook en hak het teentje fijn. Zet een koekenpan op laag vuur, voeg olie en/of boter toe en laat ui en knoflook een minuut of vijf rustig fruiten tot ze zacht zijn. Het is niet de bedoeling dat ze bruin kleuren.

Doe de aardappel in de koekenpan en hussel alles voorzichtig om, zodat de plakjes aardappel en de snippers ui en knoflook gelijkmatig over de pan verdeeld worden.

Klop de eieren los met peper en zout en voeg desgewenst één of meer van de extra’s toe. Snij bosuitjes en olijven eerst in ringetjes of plakjes.

Giet de losgeklopte eieren over het aardappelmengsel. Kantel de pan zodat het omeletbeslag alle holletjes opvult. Zet de pan op laag vuur tot het ei is gestold. Afhankelijk van de dikte van de aardappellaag zal dit zo’n 5 tot 10 minuten duren. Keer de tortilla met behulp van een plat deksel of een groot bord en laat ook de bovenkant licht kleuren.