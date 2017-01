Ford laat instappers op hoger niveau binnen

In het drukke verkeer van tegenwoordig zijn compacte auto’s om meerdere redenen in het voordeel. Toch maakt Ford zijn kleintje een flinke maat groter. Vandaar de naam: Ka+.

De oorspronkelijke Ford Ka verscheen in de eerste helft van de jaren 90. Gebaseerd op het toenmalige Fiestaonderstel. Met de koddige, ronde vormgeving wist het merk vele harten te stelen. Vooral in Nederland, waar de Ka tot het eind zeer succesvol bleef.

De tweede Ka was niet meer of minder dan een Fiat 500 met een aan de Fordstijl aangepaste carrosserie. Minder uitgesproken, en daardoor minder geliefd. Met de derde Ka pakt Ford weer het oude principe op. Ook nu wordt er een Fiestabodemgroep gebruikt. Maar de compacte, ronde Ka van weleer is nu een volwaardige vijfdeurs hatchback geworden van een aanzienlijk groter formaat.

Het blijkt voor autofabrikanten niet gemakkelijk om aan kleine auto’s daadwerkelijk geld te verdienen. Daarvoor moeten er grote aantallen van hetzelfde model gefabriceerd worden, simpelweg om uit de kosten te komen. Ford ontwikkelde de Ka+ daarom niet specifiek voor Europa.

De auto heeft als basis een model dat in India wordt gebouwd (Figo) en dat het merk aan de Europese smaak aanpaste. Die smaak spreekt niet zozeer uit de vormgeving van de carrosserie. De hatchback toont braaf en draagt zelfs chique, chromen elementen. Vooral door de specifieke vorm van de grille past de Ka+ keurig tussen zijn grotere broers.

Gezinsauto

Vanwege het grotere formaat telt de Ka+ voortaan mee als gezinsauto, terwijl de vorige vooral een stadsmodel was. De keurige indruk die de Ka+ aan de buitenkant maakt, houdt de auto ook in het interieur vast. De portieren zijn netjes volledig bekleed, gespoten metaal is er niet te zien. Ook het dashboard maakt een volwassen indruk, ondanks de gebruikelijke, harde materialen van dit segment.

Glanzend zwarte details en hier en daar een toefje chroom tillen ook de binnenkant naar een hoog niveau voor een compact model. Alle elementen van het Ford-DNA stralen van het dashboard af. Zo heeft ook de instapper van het Fordprogramma midden boven de console een uitgebreide unit voor audio en communicatie. Nog wel een systeem met behoorlijk veel knoppen en een erg klein scherm.

Voor de Europese markt waardeert Ford het Indiase origineel behoorlijk op. De nieuwe stoelen bieden een beter ondersteunde zit en ook de bekleding geeft een rijkere indruk. Dat geldt zelfs voor het materiaal waarmee het merk de hemel afwerkt. Ook qua geluidsdempende materialen past de Ka+ prima binnen de normen die in ons werelddeel voor moderne auto’s gelden. De banden met een lage rolweerstand doen daarbij ook een duit in het zakje.

Door de vijfdeurs carrosserie kan Ford in de Ka+ ruimte bieden aan vier volwassenen. De beenruimte op de achterbank blijkt uitermate royaal, maar dat heeft dan wel zijn weerslag op het bagagevolume. Dat lijkt met 270 liter niet verkeerd, maar de ruimte is erg smal. Voor Europa voorziet Ford de auto van een in delen neerklapbare achterbank.

Vering en demping

De Europese afstemming kwam op de Belgische testbaan van het merk tot stand. Vanwege de aanzienlijk betere wegen in Europa ten opzichte van India ligt de Ka+ een stuk lager boven het wegdek. Bovendien stemde Ford de vering en de demping aan de omstandigheden aan.

Als motor gebruikt Ford louter de 1,2 liter viercilinder: een uiterst vertrouwde krachtbron die met 70 en 85 pk kan worden gekozen. De krachtigste gaat samen met een rijker uitrustingsniveau met onder meer standaard airco.

De Ford Ka+ lijkt in alles goedmoedig. Met 85 pk neemt de acceleratie naar 100 km/u 13,9 seconden in beslag, en dat betekent dat de Ford gewoon keurig met het verkeer meekomt. Gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak blijft het gemiddelde brandstofverbruik netjes: 1 op 15,9.

Twee uitvoeringen betekent dat Ford ook twee prijzen heeft. De Trend Essential is 13.995 euro, wat betekent dat de ondergrens in het compacte segment van net iets boven de 10.000 euro wordt losgelaten. De Trend Ultimate staat met 15.295 euro vol in het B-segment.

Ford zet met de Ka+ aan de basis van het eigen programma een aanzienlijk grotere en daardoor ook volwassener auto neer. Dat heeft wel als consequentie dat Ford niet meer als prijsvechter aan de onderkant van de automarkt kan opereren.

youtube.com/automedianl

----

Ford Ka+ Trend Ultimate

Topsnelheid 166 km/u

Acceleratie 13,9 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld 1 liter op 15,9 kilometer

CO2-uitstoot 110 g/km

Aanhanggewicht (geremd) 500 kg

+

Binnenruimte. De Ka+ is flink gegroeid; dat is met name te merken aan de beenruimte achterin.

Uitstraling. De auto oogt serieus en zelfs een tikkeltje chic.

-

Bagageruimte. De bagageruimte heeft een mooi volume van 270 liter, maar is onhandig gevormd.

Prijs. De grote Ka+ zit prijstechnisch vol in het B-segment, waar het model moet concurreren met aanzienlijk modernere tegenstrevers.