Buurderij brengt boeren en buren samen

Het kan niet verser: je producten direct kopen bij de boer. Dankzij een nieuw initiatief kun je voortaan direct online een bestelling plaatsen bij een boer in de buurt. Op een Buurderij, een georganiseerde markt waar de boeren uit de buurt samenkomen, haal je je bestelling op. En kun je meteen een praatje maken met de boer.

Sinds december kunnen consumenten terecht op Buurderijen in Amsterdam-Noord en De Rijp. Dit idee, dat buren en boeren verbindt, komt uit Frankrijk. De werkwijze is simpel: de Buurderij is een wekelijkse bijeenkomst waar je direct koopt van boeren uit de buurt. Op de Buurderij haal je de bestelling op en ontvang je de bestelde producten persoonlijk van de boer.

Het initiatief komt van korteketennetwerk Boeren & Buren, dat mensen helpt bij het opstarten van hun eigen Buurderij. Zo willen ze de consument helpen om hun eigen lokale en eerlijke voedselsysteem te creëren, dat goed is voor de gezondheid, buurt en lokale economie.

Rauwe melk

„Is rauwe melk echt beter voor je gezondheid?” vraagt een klant aan Marcel Al van het Noord-Hollands Hof in Spijkerboor. Hij en zijn gezin leveren op deze Buurderij in De Rijp bij Alkmaar onder andere verse rauwe melk van hun vanochtend gemolken 110 koeien. Op tafel liggen ook eieren en kaas. „Ramon, bestelling 10!” De 11-jarige zoon begrijpt de opdracht meteen. Hij vertelt: „Ik vind het leuk om te helpen. Maar of ik later als ik groot ben de boerderij ga runnen, weet ik niet.” Zijn 9-jarige broer Tycho twijfelt niet: „Ik word later boer en help nu al bij het melken.”

Moeder Evelien is trots op haar zonen en blij dat de Buurderij haar familiebedrijf een boost geeft. „Ik vind het een mooi concept. Vooral met het vooraf bestellen zijn we blij. Dat biedt zekerheid; we weten hoeveel we verkopen als we op een Buurderij staan en hoeveel we mee moeten nemen. In september startten we met een winkel aan huis in de vorm van melkautomaten, maar dan ben je toch afhankelijk van wie er langs je boerderij komt.” Ze vertelt dat de familie met de huidige melkprijs kan leven van de boerderijopbrengst. „Maar de prijs moet niet zakken. We wonen in een natuurgebied; uitbreiden kunnen we niet.”

Gevarieerd aanbod

De Buurderij in De Rijp wordt gehouden in restaurant Bij Ernst. Eigenaar Ernst van der Baan stelde zijn restaurant gratis beschikbaar. „Ik houd van deze lokale initiatieven en pleit er al lang voor.”

Marie-Christine Koestal, de verantwoordelijke voor de Buurderij in De Rijp, is voor hem geen onbekende. „Ze woont hier, is journalist en schreef enkele boeken over deze streek.”

Koestal glimlacht: „Door haar boeken leerde ik veel streekproducten kennen. Het is leuk daarmee nu iets te doen. Via de media hoorde ik over de Buurderij en ik nam contact op met de landelijke coördinator. Ik houd van organiseren en mijn hart ligt bij duurzaam ondernemen. Wij kozen in De Rijp voor een Buurderij met alleen biologische en natuurlijk geteelde producten. Dat maakt het lastiger om producenten te vinden.”

Maar Koestal is tevreden met het gevarieerde aanbod. „Er is melk, brood, groente, vlees, eieren en de belangstelling uit de buurt is groot.” Was het lastig boeren te vinden die op zaterdag tijd hebben om hier te staan? „Soms, maar ik vertelde hun dat ze kunnen afzeggen als ze online te weinig hebben verkocht om bijvoorbeeld de reiskosten te dekken.”

Storm

De boeren die meedoen aan het Buurderij-initiatief krijgen 80 procent van de verkoopprijs van hun producten. Twintig procent moet worden afgedragen. „Daarvan gaat de helft naar de Buurderij verantwoordelijke, de rest naar Boeren & Buren. Zo kunnen we ons werk doen en nieuwe Buurderijen stichten”, legt landelijk Buurderijcoördinator Lesley Walet uit. Door de korte keten is de marge hoger dan bij verkoop aan handelaren. „Op een bepaalde manier blazen we het oude concept van de boer die naar de markt gaat nieuw leven in. Je kunt de Buurderij een hybride vorm noemen tussen online verkoop en de eeuwenoude markt.”

Moeder Evelien Al, die met haar rauwe melk op de Buurderij in De Rijp staat, vertelt dat de melkprijs daarom iets hoger is dan bij haar op het erf. „Daartegenover staat dat we de producten nu bij de klant brengen.” Toen ze op de Buurderij De Ceuvel in Amsterdam-Noord stond, liep het storm, vertelt ze. „We hadden honderd bestellingen. De klanten kwamen deze allemaal snel na werktijd halen. Die Buurderij is open op dinsdagavond vanaf 18.00 uur. In De Rijp staan we op zaterdagochtend en je merkt dat de mensen weekend hebben. Ze nemen de tijd voor een praatje, proeven iets, bestellen koffie aan de bar.”

Vlees

Arne Steenbergen laat zijn worsten proeven en vertelt dat dit bedrijf uit Arsen (Drenthe) alleen biologisch vlees verkoopt. „Ik kom graag naar de Buurderij, omdat dit initiatief het beste van de webshop en de traditionele markt met elkaar verbindt. Ik heb contact met mijn klanten, maar hoef daarvoor geen hele dag op de markt te staan. Ik weet door de online bestellingen vooraf hoeveel ik verkoop.” Steenbergen staat niet op de Amsterdamse Buurderij met zijn worsten. „De verantwoordelijke aldaar vindt dat vlees niet duurzaam kan zijn voor de aarde.”

Lesley Walet knikt: „Lokale verschillen zijn mogelijk. Iedere Buurderijverantwoordelijke kan eigen regels opstellen.”

Het concept van de Buurderij werd in 2011 in Frankrijk ontwikkeld. Er zijn nu 800 Buurderijen in Europa. „Je ziet ze bijvoorbeeld ook in België en Italië. Frankrijk kreeg al enige tijd aanvragen voor Buurderijen in Nederland en plaatste een vacature voor een coördinator. Daarop heb ik gereageerd”, vertelt Walet.

Ze begon met het bellen van de aanvragen die Frankrijk bijvoorbeeld uit Maastricht kreeg. De opening van de vestiging in Maastricht wordt nog in 2017 verwacht. „Ik werk aan landelijke spreiding, zodat mensen in heel Nederland makkelijker toegang krijgen tot gezond lokaal voedsel. Ik hoop dat elke Buurderij die dit jaar start een gevarieerd, compleet aanbod biedt. ’s Winters is het een uitdaging met het beperkte aantal groenten.”

Klanten kunnen op de Buurderij vragen stellen als: hoe bewaar ik de kool? Dirk en Daniëlla Ernsting komen restaurant Bij Ernst in De Rijp uit met aardappels. „We hadden meer willen halen, maar zagen te laat dat je bestellingen een dag van tevoren moet doorgeven, zodat de boer voorbereidingen kan treffen. We spraken een boer die rauwe melk heeft. Die bestellen we de volgende keer”, vertelt Dirk. „We zijn al lang geïnteresseerd in lokaal voedsel en zijn blij met deze Buurderij, omdat we anders een ochtend bezig zijn om langs al die boerderijen te gaan. Vroeger hadden we een groentepakket. Dan zit je vast aan wat ze erin doen. Nu kiezen we zelf.”

----

Al is de kool niet perfect rond: hij smaakt prima

Buurderijen moeten juist in grote steden als Amsterdam komen, vindt de uitvoerende Nederlandse organisatie Boeren & Buren. „Omdat daar de stap naar kopen bij de boer relatief groot is”, zegt landelijk coördinator Lesley Walet. „Mooi is dat de eerste Buurderij De Ceuvel in Amsterdam-Noord laat zien dat het platteland niet ver is. Alle producenten wonen in een straal van 11 kilometer rond die ontmoetingsplek.”

Met name in het Waterland boven Amsterdam bevinden zich boerderijen. „Bij Buurderij De Ceuvel kun je ook bier en honing kopen uit de regio en wijn gemaakt van afgedankt fruit. Vergeet niet dat sommige producenten in de stad zitten door de opkomst van de stadslandbouw. Dat was voor veel buren een eyeopener. De relaxte sfeer viel mensen ook op. Doordat alle aankopen gedaan zijn, is de druk eraf. Mensen hebben niet snel het gevoel door verkooppraatjes overgehaald te worden.”

Anne Verhulp van Buurderij De Ceuvel: „Doordat boer en buur elkaar ontmoeten, krijgt de boer de kans om bijvoorbeeld te zeggen waarom de kool niet perfect rond is maar prima smaakt. Het mooie vind ik dat alles op bestelling geoogst en bereid wordt. Hierdoor is het vers en gaan de boeren zonder overschotten naar huis. Dat betekent minder voedselkilometers en geen voedselverspilling.”

Etienne Schwarzwälder van Brood Purmerend staat elke dinsdag op de traditionele markt in Purmerend. „Toen ik hoorde van de Buurderij wilde ik graag meedoen, want het is fijn te weten dat alles wat ik ’s nachts bak, verkocht is en goed terechtkomt. Ik bid altijd tijdens het bakken dat de zegen die ik aan God vraag voor het brood in de mensen doorwerkt.”

boerenenburen.nl