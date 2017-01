Zo werd de groepsfoto van generale synode GG gemaakt

Van de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten zijn honderden foto’s gemaakt. Maar een groepsfoto met daarop alle afgevaardigden ontbrak. Tot nu toe.

Dat memoreerde W. B. Kranendonk van uitgeverij De Banier donderdag bij de presentatie van het boek ”Broeders bijeen”, over de 25 keren dat de synode in Utrecht bijeen kwam.

Direct na het sluiten van de synode poseerden de afgevaardigden daarom in de Westerkerk in Utrecht. RD-fotograaf Anton Dommerholt kiekte niet alleen de synodeleden, maar ook het moderamen met de kerkenraad van de gereformeerde gemeente in Utrecht en het kostersechtpaar met alle assistenten die de synode mogelijk maakten.

groepsfotoGG

