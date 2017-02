De Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) heeft Marlies ten Voorde (28) uit Groningen benoemd voor het zendingsveld in Guinee.

Na een opleiding zal zij worden uitgezonden voor zendingswerk onder vrouwen, kinderen en jongeren in Coliah, zo deelde de ZGG vanmorgen mee. Ten Voorde is arts-assistent in opleiding in het UMCG. Zij is lid van de gereformeerde gemeente in Groningen.