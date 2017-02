ZGG begint met zendingswerk in noordoosten Cambodja

Het Woord van God brengen op plaatsen waar het nog niet eerder gehoord werd, hoe onherbergzaam die plaatsen ook zijn. Dat zit volgens Paul Eikelboom in het DNA van Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG).

In Cambodja ligt zo’n onherbergzaam zendingsterrein braak. Maandag werd bekend dat ds. J. IJsselstein als zendingspredikant voor dat land werd beroepen.

Het noordwesten van Cambodja bestaat uit arm plattelandsgebied. Hier vond ZGG vorig jaar aanknopingspunten om een nieuw zendingsveld op te zetten, vertelt de directeur van de organisatie, Paul Eikelboom. „Het is een agrarisch gebied met weinig voorzieningen. Op dergelijke gebieden focussen wij vanouds, denk maar aan Papoea.

Romeinen 15:20 is daarbij ons uitgangspunt: het Evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd is.”

Als ds. IJsselstein –nu predikant in Kampen en voordien zendingspredikant in Papoea– het beroep aanneemt, zal de predikant de eerste twee jaar een taal- en cultuurstudie volgen op een taalschool. „Dit is een intensief traject, want hij moet een heel ander schrift leren.” Wanneer deze eerste vacature vervuld wordt, gaat de zendingsorganisatie op zoek naar een „vrouwen-, kinder- en jeugdwerker. Dit moet, om toegang te krijgen tot de doelgroepen, een vrouw zijn. De derde functie die we willen invullen is die van theologisch toeruster. Maar dat ligt nog wat verder weg. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een team van vijf zendingswerkers werkzaam is, zoals op veel van onze zendingsvelden.”

De zendingspredikant zal „echt met zijn voeten in de modder staan”, verwacht Eikelboom. „Hij begint zonder gemeente en preekstoel.”

Wat als ds. IJsselstein het beroep niet aanneemt?

„We hebben hem beroepen met een zekere hoop en in geloof. Als hij bedankt, zullen we naar een andere zendingspredikant of naar een evangelist moeten uitkijken. Ik wil daar niet op vooruitlopen.

De gereformeerde gemeente Utrecht is de beroepende gemeente. Haar predikant, ds. L. Terlouw, heeft zitting in het veldoverleg voor Cambodja dat door het deputaatschap voor de zending is ingesteld. De keuze voor Utrecht is dus geen willekeurige.”

ZGG stelde de generale synode de vraag: waar zijn onze zendingspredikanten? Waarom zijn deze zo belangrijk?

„Het predikantschap heeft alles met zendingswerk te maken. Het is goed om een predikant op locatie te hebben, zeker als er door het zendingswerk belijdende leden komen. Denk aan de bediening van de sacramenten, aan de toerusting en de opleiding van lokale mensen, ook tot predikant. Verder kan een predikant toewerken naar de instelling van ambten en de opbouw van zelfstandige gemeenten. Voor Ecuador en Albanië zoeken we al lange tijd zendingspredikanten. De nood is ook daar groot, we blijven ervoor beroepen.”

