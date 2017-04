Zendingsorganisatie GlobalRize opent kantoor in Oldebroek

Zending is het meebewegen en meewaaien met de Geest. Dat is iets heel anders dan maar wat flierefluiten. Integendeel: Zendingswerk betekent precies daar te zijn waar je moet zijn en juist te doen wat gedaan moet worden, met gebruikmaking van alle beschikbare mogelijkheden.

Die conclusie trok Christenuniefractievoorzitter Segers zaterdag in Oldebroek, bij de opening van het kantoor van internetzendingsorganisatie GlobalRize.

Voorafgaand aan de openingshandeling vond in het kerkgebouw Luctor et Emergo in Oldebroek een bijeenkomst plaats, waarbij onder anderen Segers het woord voerde. Hij werkte van 2000 tot 2007 in Egypte namens de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Tijdens zijn verblijf in Caïro maakte Segers mee hoe moslims door het delen van enkele Bijbelwoorden tot verandering kwamen. Het werk van GlobalRize is het internettijdperk dan ook van strategisch belang, aldus Segers.

Dr. Marten Visser, die als GZB-zendingswerker in Thailand begon met het versturen van korte boodschappen via internet, legde het belang van internet voor zending uit. Volgens de oprichter van GlobalRize is internet „grenzeloos en kent het bijna geen barrières.” Dat blijkt ook uit het werk van zijn organisatie. Het kantoor staat weliswaar in een klein dorpje in Noordoost-Gelderland, maar op die plaats komen reacties en verzoeken om informatie binnen uit allerlei landen, ook gesloten moslimlanden.

Volgens Visser denkt de organisatie na over het juiste gebruik van videoplatform YouTube voor zendingsdoeleinden. „Uiteraard zijn er veel toespraken en preken op YouTube te vinden, maar de aantallen kijkers halen het niet bij die succeskanalen die massaal ook door jongeren bekeken worden.”

Arjan Vaders, voormalig zendingswerker namens de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) in Peru, werkt sinds 2012 als vrijwilliger aan de Spaanstalige Facebook pagina van GlobalRize. Hij legde uit dat GlobalRize via het Spaans mensen in Latijns-Amerika wil bereiken met het Evangelie. Zo staat de Bijbelcursus ”Cimientos Biblicos” online en zijn er op dit moment 72 artikelen in het Spaans vertaald.

IT-specialist Jeroen van Dijk gaf een toelichting op een app die hij voor GlobalRize ontwikkelt. Deze ‘gebedsapp’ moet het gebedsleven stimuleren, ondersteunen en waar mogelijk structureren. De app wordt zowel voor iOs van Apple als voor Android ontwikkeld en is vanaf deze zomer uit te proberen.

Zie ook:

Burgemeester De Lange begint aan „misschien wel heilige missie” (RD.nl, 31 december 2016)

Zending via internet vaak nog toekomstmuziek voor buitenlandse kerken (RD.nl, 12 oktober 2016)

Zendingsechtpaar Visser: Zending maakt je beter of bitter (RD.nl, 25 juli 2015)

Biblword krijgt vooral likes van niet-christenen (RD.nl, 5 september 2013)