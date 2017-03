Zeker tachtig arrestaties christenen na Chinees nieuwjaar

De druk op christenen in het noordwesten van China is rond het Chinese nieuwjaarsfeest flink toegenomen. Dat meldde China Aid, een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen in China, vrijdag.

In de Chinese provincie Xinjiang arresteerden de Chinese autoriteiten zeker tachtig christenen vanwege het bezoeken van een huiskerk, meldt China Aid. De veiligheidsdienst arresteerde rond de feestdag mensen die betrokken zijn bij een netwerk van huiskerken in Urumqi, het Shawan-district en Kuytun. Ze werden beschuldigd van het niet aan willen sluiten bij de door de overheid erkende Driezelfkerk.

In de stad Wusu verstoorde de politie christenen tijdens het gebed in hun kerk. Ook zij kregen eerder het bevel zich bij de Driezelfkerk aan te sluiten. De politie verklaarde de kerkdienst illegaal en nam tien kerkgangers mee. Zes vrouwen zaten uiteindelijk vijftien dagen vast vanaf 25 januari en kregen een boete van 100 Yen (ongeveer 140 euro) vanwege „vergaderen en bidden onder de naam van het christendom.”

Een van de vrouwen verklaarde tegenover China Aid dat de kerkdienst op geen enkele manier overlast had gegeven. „Het enige wat we deden was de Bijbel onderzoeken.”

In de Chinese provincie Xinjiang zijn de veiligheidsdiensten deze weken erg actief om Oeigoeren –een islamitische minderheidsgroep– met aanslagen hebben gedreigd. Het aantal politiemensen en leden van de militaire politie is daarom de laatste week opgehoogd.