„Zaak Asia Bibi voor eind maart behandeld”

Het Pakistaanse hooggerechtshof in Islamabad behandelt de zaak van Asia Bibi voor eind maart.

Dat heeft een diplomaat van de Pakistaanse ambassade in Londen maandag verzekerd tegenover de Britse organisatie voor Pakistaanse christenen BPCA. De toezegging kwam voorafgaand aan protesten van de organisatie in Engeland.

BPCA organiseert de protesten om in het Westen steun te vinden voor Asia Bibi. De Pakistaanse christin zit sinds 2009 gevangen. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf wegens godslastering. Haar veroordeling op basis van de blasfemiewetten in Pakistan bleef ook in hoger beroep overeind. De behandeling van haar zaak door het hooggerechtshof werd in oktober vorig jaar uitgesteld.