Werner van Manen (19): Laat een dominee zichzelf zijn

Werner van Manen (19) uit IJsselmuiden gebruikt Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter en Snapchat. Kerkleiders hoeven hem daarin niet zonder meer te volgen. „Laat een dominee vooral zichzelf zijn.”

Via zijn telefoon gebruikt de vierdejaarsstudent verpleegkunde aan het Hoornbeeck College in Kampen intensief allerlei sociale media. De meeste contacten onderhoudt hij via WhatsApp. „Daarop spreek ik ongeveer iedereen die ik ken. Facebook gebruik ik vooral om nieuws te volgen. Twitter ook wel. Instagram en Snapchat zijn meer voor de onzindingen, zoals vakantiefoto’s en plaatjes van wat je in het weekend doet. Ik vind het vooral leuk om te zien wat anderen sturen.”

Kerk worstelt met online leiderschap

Van Manen heeft via sociale media zelden contact met ambtsdragers uit de gereformeerde gemeente in Kampen, waar hij kerkt. „Ik zie elke week op catechisatie al een ouderling. Als het nodig is kan ik ook dan contact leggen.” Hij heeft niet de indruk dat sociale media vanuit de kerk gemeden worden. „Er is een Facebookpagina die gericht is op mensen buiten de gemeente. Een tijdlang stonden er voorbereidingsstukjes voor de preek op Facebook.”

De student weet niet of hij kerkenraadsleden wil aanbevelen om zich op sociale media te begeven. „Ik volg eigenlijk alleen goede vrienden of mensen die dingen posten die ik interessant vind. Als kerkenraadsleden iets op Facebook zetten wat mij boeit, wil ik ze best volgen. Maar vakantiefoto’s van ouderlingen hoef ik niet te zien.”

Van Manen heeft nog een advies aan ambtsdragers die overwegen om actief te worden op bijvoorbeeld Facebook. „Probeer privézaken en kerkelijke dingen te scheiden. Je kunt een pagina van de kerk maken waarop je meer zakelijke informatie zet. Daarnaast kun je via een persoonlijk account dingen delen met je naaste omgeving.”

Toch blijft contact onder vier ogen wat hem betreft het beste middel om te spreken over de Heere. „Misschien dat je mensen buiten de kerk via sociale media in contact kunt brengen met het Evangelie. Maar spreken over Wie de Heere voor jou is, kan volgens mij beter in een persoonlijke ontmoeting.”