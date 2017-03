Werkgroep: Onderzoek mobiliteit predikanten PKN

De regionale kerkvergadering (classis) in de Protestantse Kerk in Nederland moet bij een predikantsvacature in een gemeente de bevoegdheid krijgen om „randvoorwaarden te stellen aan de invulling ervan.”

Dat vindt de werkgroep Mobiliteit Kerk 2025, die vorig jaar door de generale synode in het leven werd geroepen. De werkgroep komt in aanloop naar de synodevergadering eind april met de nota ”Naar een cultuur van mobiliteit”. Deze zal tijdens de vergadering besproken worden.

De werkgroep vindt dat er „niet getornd moet worden aan de vrijheid van een gemeente om een predikant te beroepen en aan de vrijheid van de predikant om een beroep te aanvaarden.” Bovenplaatselijke bemoeienis met het mobiliteitsbeleid van een gemeente moet daarom „vooral een faciliterend karakter” dragen, waarbij „het zoeken naar maatwerkoplossingen voor concrete situaties voorop staat.”

Voorwaarden

De bevoegdheid van de regionale kerkvergadering om randvoorwaarden te stellen bij een vacature heeft vooral betrekking op de vitaliteit van een gemeente en op de omvang van arbeidsplaatsen, stelt de werkgroep.

Verder vraagt de werkgroep aan het moderamen (dagelijks bestuur) van de synode om te onderzoeken onder welke voorwaarden het mogelijk is om de mobiliteit van een predikant te bevorderen, bijvoorbeeld door een financiële vergoeding te verstrekken aan predikanten die vertrekken naar een plaats met een kleinere werktijdfactor.

Belangen

De werkgroep doet ook het voorstel om predikanten aan te stellen in tijdelijke dienst, „waarbij een evenwichtige toets wordt toegepast op de gerechtvaardigde belangen van de gemeente enerzijds en de gerechtvaardigde belangen van de predikant anderzijds.” De beheercommissie centrale kas moet hiervoor komen met een voorstel „met betrekking tot de financiering van het wachtgeld na afloop van een tijdelijke dienst, zodat bij een passende uitvoeringspraktijk een optimaal evenwicht wordt gevonden tussen individuele en collectieve financiering.”

De generale synode buigt zich later deze maand ook over het zogeheten categoriaal pastoraat. De kerk wil de komende vijf jaar gaan bezuinigen en de gemeenten meer bij het pastoraat betrekken, ook in financieel opzicht. Zo zijn er op dit moment 19 studentenpastores werkzaam (11,7 voltijdbanen). In 2025 is er nog ruimte voor maximaal zeven voltijdpredikanten. Er ligt ook een plan om schippers onder te brengen in een „varende gemeente van bijzondere aard.”

De synode van de Protestantse Kerk bezint zich jaarlijks op een ethisch thema. Eind april spreekt prof. dr. Beatrice de Graaf, hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen, bij de synode daarom over veiligheid.