Weg naar gerechtigheid is lang voor Tent of Nations

De lutherse familie Nassar voert al jarenlang juridische processen tegen de Israëlische autoriteiten voor het behoud van familiegrond op de Westelijke Jordaanoever. Daoud Nassar, eigenaar van de educatieve boerderij Tent of Nations ten zuiden van Bethlehem, spreekt zaterdagmiddag in de Grote Kerk in Driebergen over de laatste ontwikkelingen omtrent zijn project.

De 46-jarige Nassar, die samen met zijn broeder Daher (60) de boerderij leidt, zal vertellen over de diverse rechtszaken die op dit moment lopen. Waar het hem vooral om gaat, is de toehoorders te inspireren. „Het belangrijkste idee van de Tent of Nations is een voorbeeld te zijn. We willen de mensen laten zien hoe ze hoop kunnen brengen in een uitzichtsloze situatie.”

De weg naar gerechtigheid is lang, vervolgt hij. „Maar in de praktijk proberen we de frustratie positief in te vullen en een positieve geest te houden. We gaan gewoon door.”

Nassar zal volgende week ook spreken tijdens een kerkdienst. Verder staan er diverse ontmoetingen op het programma.

Bomen

Het Israëlische leger verwoestte in 2014 honderden bomen in een vallei naast de boerderij. Het burgerbestuur –de afdeling van het leger dat zich bezighoudt met civiele zaken op de Westelijke Jordaanoever– zei destijds dat de bomen op staatsland stonden, maar Nassar betwist dat. Hij eist nu bij de rechtbank schadevergoeding. De ontworteling van de bomen werd namelijk uitgevoerd zonder toestemming van de rechtbank, betoogt hij. Inmiddels zijn er nieuwe bomen geplant.

Ook loopt een rechtszaak tegen een bevel om een aantal constructies op het terrein van de Tent of Nations af te breken. Het gaat bijvoorbeeld om tenten en zonweringen. Nassar gelooft niet dat de autoriteiten ook van plan zijn de stenen gebouwen op zijn terrein met de grond gelijk te maken.

Een woordvoerder van het burgerbestuur liet vrijdag weten dat er de afgelopen jaren maatregelen zijn genomen tegen „nieuwe illegale structuren” die zijn geplaatst op de betreffende grond. Volgens de woordvoerder heeft het hooggerechtshof de petitie van de eigenaars verworpen omdat het plan dat werd ingediend in strijd is met de documenten betreffende landbezit.

Een andere petitie wordt nog door het hof behandeld. Het burgerbestuur zegt maatregelen te zullen nemen „in overeenstemming met de wet en de uitslag van de rechtsprocedure.”

Geen vijanden

De Tent of Nations ligt in het zogenoemde C-gebied van de Westelijke Jordaanoever. Dat zijn de delen waar Israël een militair en civiel bestuur uitoefent. Bovendien ligt de boerderij in een van de zogeheten „nederzettingenblokken.” Dit zijn delen op de Westoever die Israël wil annexeren als er een vredesakkoord met de Palestijnen wordt bereikt.

De familie Nassar zegt het 42 hectare grote stuk land in 1916 te hebben gekocht. Vorig jaar vierde Tent of Nations zijn 100-jarig bestaan. Tot nu toe is het echter niet gelukt om de grond officieel te registreren. Het motto van Tent of Nations is: ”Wij weigeren vijanden te zijn”.

De boerderij, ook Nassar Farm genoemd, is inmiddels internationaal bekend. Volgens Nassar kwamen vorig jaar 6000 belangstellenden op bezoek. Verder hebben honderden mensen als vrijwilliger geholpen om de boerderij draaiende te houden.