Vrouw leidt voor het eerst een vrijdaggebed – in Paradiso

Voor het eerst in Nederland leidde een vrouw vanmiddag publiekelijk het islamitisch vrijdaggebed. Dat gebeurde niet in een moskee, maar tijdens een bijeenkomst in concertzaal Paradiso in Amsterdam, meldde Trouw vrijdag.

De vrouw die voorging, is de Amerikaanse islamitische theoloog Amina Wadud. Ze is in Nederland op uitnodiging van opiniemaakster Hasna El Maroudi.

Islamologe Anne Dijk, een predikantsdochter die zich tot de islam bekeerde, geeft in Trouw aan dat dit „een heel groot moment” binnen de islam in Nederland is. Dat het gebeurde in een concertzaal kwam doordat geen enkele moskee toestaat dat een vrouw het vrijdaggebed leidt, zeggen drie koepels van moskeeën in de krant. In Denemarken en de VS zijn al vrouwelijke imams werkzaam.