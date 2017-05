Voorwaardelijke straf voor spelen Pokémon GO in Russische kerk

Een Russische blogger is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf na het spelen van de smartphonegame Pokémon GO in een kerk in Jekaterinenburg.

Justitie wilde hem ruim drie jaar naar een werkkamp sturen, maar de rechter ging daar donderdag niet in mee.

De rechters stellen dat de 22-jarige Ruslan Sokolovsky wel schuldig is aan alle aanklachten, waaronder het aanzetten tot haat. De blogger maakte volgens de magistraat schandalige video’s om „geld en roem” te vergaren. Hij veroordeelde Sokolovsky tot een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 160 uur.

De blogger deelde vorig jaar via internet een video waarop te zien is hoe hij het op dat moment populaire smartphonespel Pokémon GO speelt in de kerk. Hij vergeleek daarbij Jezus Christus met een karakter uit het spel. Ook zei Sokolovsky in de video dat hij juist in een kerk aan het gamen was omdat hij op het nieuws had gezien dat dat strafbaar is.