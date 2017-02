Voorjaarsconferentie Zin in: Woord en wandel zijn dé manieren

Hoe kan ik een licht zijn in deze wereld? Wat betekent dat voor mij? Samen met zo’n zestig jongeren dacht ds. J. B. Zippro zaterdagochtend in Nunspeet na over deze vragen – vanuit de Schrift, kerkgeschiedenis en praktijk. „Woord en wandel zijn dé manieren.”

Zin-in, onderdeel van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten, had in Nunspeet een voorjaarsconferentie georganiseerd voor jongeren van 21 jaar en ouder, rondom het thema ”zichtbaar”. Vrijdagavond was er een Bijbelstudie, ds. Zippro, predikant van de gereformeerde gemeente te Groningen, hield een inleiding en er waren workshops.

Gegevenheid

Ds. Zippro las een gedeelte uit de Bergrede, Mattheüs 5:1-16. Naar aanleiding van het veertiende vers was het thema: „Het licht laten schijnen.” Het licht van de wereld zijn is geen bevel of een wens, maar een gegevenheid, aldus ds. Zippro. „Er staat „gij zijt het licht der wereld”, nog maar net nadat de discipelen geroepen zijn. Dat moet een schok geweest zijn voor de discipelen.”

Het Schriftgedeelte waaruit gelezen is, begint met de zaligsprekingen, gaf de predikant aan. „Het gaat er allereerst om dat de binnenkant van de christen goed is, daarna komt de buitenkant: het zout der aarde en het licht der wereld.”

De discipelen hebben het licht ontvangen van een Ander, zij waren van nature geen lichtdragers, zei ds. Zippro. „Het is net als de maan die het zonlicht weerkaatst: de discipelen zijn reflector, zij geven het licht terug.”

De bekering is dan ook een getrokken worden vanuit de duisternis tot het licht, aldus de predikant. „Christus zegt dat het niet verborgen mag blijven, het is een taak om het licht te laten schijnen in deze boze wereld.”

Treffend vindt de predikant het hoe Daniël en zijn drie vrienden in Babel als lichten hebben geschenen. „Dat je je dáár kunt handhaven, dat je in zo’n omgeving als christen kunt leven.”

Ook Mozes aan het hof in Egypte en Paulus op de Areópagus hebben als lichten geschenen. „Zij hebben allemaal eerst onderwijs ontvangen, wat de Heere later in hun leven gebruikt heeft.”

Trump

In de kerkgeschiedenis schijnt God niet meer Zelf, maar door Zijn kinderen, aldus ds. Zippro. „Van de eerste christenen ging een enorme werfkracht uit.” Mensen als Calvijn hebben tijdens de Reformatie het licht van Gods genade opnieuw laten schijnen, zei hij. „Calvijn heeft zijn leven verteerd in de dienst van de Heere.” Daarnaast heeft het licht in landen als Schotland en Engeland helder geschenen.

In Amerika is door de ‘pilgrim fathers’ het licht naar Amerika gebracht, aldus ds. Zippro. „Zij wilden een stad op een berg in Amerika. Van Trump kun je vinden wat je wilt, maar tijdens zijn inauguratie werd wel Mattheüs 5 gelezen, dat zie je bij ons nog niet gebeuren.”

Vuilnis wegbrengen

Drager van het licht zijn begint thuis bij vader en moeder, merkte de Groningse predikant op. „In Mattheüs 5:15 staat dat het licht schijnt in het huis. Wordt er thuis gesproken over de dienst van de Heere?”

Maar ook op school, op ons werk en óók op de seculiere universiteit hebben we de opdracht om te schijnen in deze wereld, zei hij. „Dat kan op een vrijmoedige, integere en behulpzame manier. Bijvoorbeeld door te helpen met het wegbrengen van het vuilnis.”

Na de inleiding van ds. Zippro was er een lunch, waarna de jongeren uiteengingen in een drietal workshops, waar zij verder nadachten over het thema van de conferentie.