Vondst kapiteel vormt bewijs voor Joodse gemeenschap in Peqi’in

Tijdens de restauratie van de twee eeuwen oude synagoge in het Galilese dorpje Peqi’in is een 1800 jaar oude gevelsteen –een kapiteel– van een synagoge met twee Hebreeuwse inscripties gevonden.

De vondst bevestigt het vermoeden dat zich ook al langer geleden een actieve Joodse gemeenschap in Peqi’in bevond. Dat heeft de Israëlische Oudheidkundige Dienst dinsdag bekendgemaakt.

De restaurateurs vonden de steen op zijn kop in de hof van de synagoge uit de negentiende eeuw. Ze waarschuwden daarop de oudheidkundige dienst. Volgens een voorlopig onderzoek meldden de inscripties de namen van de financiers van de oudesynagoge.

Uriel Rosenboym, directeur van een bezoekerscentrum over de Joodse gemeenschap van het dorp, spreekt van een „historische ontdekking van ongeëvenaard belang.”

Tot nu toe hadden onderzoekers slechts twee stenen van de vroegere synagoge uit de derde eeuw gevonden. Die zijn geplaatst in de huidige synagoge, die in 1873 werd gebouwd. In het dorp wonen naast Joden ook druzen en christenen.

Joodse bronnen melden dat er altijd Joodse geleerden hebben gewoond in Peqi’in, zegt Yoav Lerer, inspecteur van de oudheidkundige dienst in West-Galilea. Daartoe behoorde Shimon Bar Yochai, die zich in de tweede eeuw in een grot schuilhield voor de Romeinen. „Ik geloof dat deze inscripties een belangrijke bijdrage zullen leveren aan onze kennis van de Joodse nederzetting in het dorp Peqi’in in de Romeinse en de Byzantijnse periodes.”

De Raad van Conservatie van Erfgoedlocaties in Israël voert de restauratie van de synagoge uit. Het bezoekerscentrum krijgt een grondige opknapbeurt.