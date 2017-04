Verloren gewaande graven aartsbisschoppen van Canterbury ontdekt

In het centrum van Londen zijn bij een verbouwing van een vroegere kerk de graven ontdekt van vijf voormalige aartsbisschoppen van Canterbury.

In totaal werden twintig loden grafkisten gevonden in een crypte in de voormalige Mary-at-Lambeth-kerk, vlakbij de officiële residentie van de aartsbisschop van Canterbury, Lambeth Palace. Dat ligt tegenover het Britse parlementsgebouw, aan de andere zijde van de rivier de Theems.

Een van de begraven kerkleiders is Richard Bancroft (1544-1610), die van 1604 tot 1610 aan het roer stond van de Anglicaanse Kerk. In die positie had hij toezicht over de King James-Bijbelvertaling die in 1611, een jaar na zijn overlijden, gereedkwam.

De meeste graven in het kerkgebouw, dat in 1977 werd omgevormd in een museum, werden al in de 19e eeuw geruimd. Daarbij bleek de crypte te zijn afgedekt met een betonnen plaat. Bouwvakkers ontdekten die vorige week tijdens restauratiewerkzaamheden. Nadat ze de betonplaat hadden weggehaald, konden ze foto’s maken van de nieuw ontdekte ruimte door een telefoon met een camera aan een stok te binden.

Ten minste vier van de twintig kisten dragen naamplaatjes: naast die van Bancroft gaat het om de kisten van John Moore (1730-1805, aartsbisschop van 1783 tot 1805) en zijn vrouw Catherine en John Bettesworth, een kerkelijk rechter. Uit archieven is bekend dat in de kerk ook drie aartsbisschoppen uit de 18e eeuw begraven zijn: Frederick Cornwallis (1713-1783), Matthew Hutton (1693-1758) en Thomas Tenison (1636-1715). Aangenomen wordt dat hun grafkisten in de crypte te vinden zijn. Nader onderzoek moet dat nog uitwijzen. Ook moet de identiteit worden vastgesteld van de lichamen die in de andere kisten begraven zijn.

De aartsbisschop van Canterbury geldt al eeuwenlang als de informele leider van de Anglicaanse Kerk. Hoewel de hoofdkerk van het bisdom zich in Canterbury bevindt, staat het aartsbisschoppelijk paleis in het hart van Londen. Het gebouw is het woon- en werkverblijf van de huidige aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby.

De zetel van het aartbisdom van Canterbury bestaat sinds het jaar 597. Ook de graven van bisschoppen uit die oudste periode van de Engelse kerk zijn nog intact, of er is nog terug te vinden waar ze geweest moeten zijn. In de stad Canterbury zijn deze graven te vinden net buiten de stadsmuren, tussen de ruïnes van de eerste kerken die in de stad gebouwd werden.