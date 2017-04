Verbouwing jubilerende Grote Kerk Apeldoorn

De Apeldoornse Grote Kerk wordt verbouwd om meer concerten en andere commerciƫle evenementen mogelijk te maken. Dat meldde dagblad de Stentor deze week. De kerk hoopt met deze ruimere mogelijkheden extra geld te kunnen binnenhalen voor onder meer onderhoud.

Bij twee nooduitgangen komen bijgebouwtjes met toiletten. In de kerk verdwijnen aan beide kanten twee of drie banken. Daar kunnen horecabuffetten komen en gasten worden ontvangen. Verder krijgen de houten kerkbanken kussens, zodat het zitcomfort wordt verhoogd. Deze maatregel is zowel voor concertbezoekers als kerkgangers gunstig, stelt het kerkbestuur van de protestantse gemeente.

De Grote Kerk bestaat in september 125 jaar. Op 25 september 1892 woonde prinses Wilhelmina met haar moeder koningin Emma er de eerste kerkdienst bij. Tot aan haar dood kerkte koningin Wilhelmina met regelmaat in de kerk, die niet ver van Paleis Het Loo staat. In de kerk bevindt zich de zogenoemde Koninginnebank, die ook wel Wilhelminabank of Hofbank wordt genoemd. De koninklijke familie had haar eigen entree. In 1970 is nog overwogen de kerk te slopen.