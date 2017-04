Van den Hout nieuwe bisschop Groningen-Leeuwarden

De Brabander Ron van den Hout is door paus Franciscus benoemd tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. Volgens het Nederlands Dagblad is de positie een jaar lang vacant geweest. De benoeming van Van den Hout ging dan ook niet zonder slag of stoot.

Het Nederlands Dagblad schrijft dat kardinaal Eijk een belangrijke rol speelde. Hij wilde onder meer het bisdom volledig opdoeken en kwam met een eigen kandidaat toen dat niet bleek te lukken. Vervolgens wees de bisschoppenconferentie de lijst met kandidaten af, waarna de nuntius zelf met namen kwam. Uiteindelijk viel toen de keuze op Van den Hout.

Sinds 2012 is Van den Hout vicaris-generaal, de tweede man van het bisdom Den Bosch. In Groningen volgt hij monseigneur Gerard de Korte op, wiens rechterhand hij was in Den Bosch.