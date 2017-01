Utrechtse Heuvelrug zet religieus erfgoed op de kaart

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil op haar website meer aandacht besteden aan het religieus erfgoed binnen haar grenzen. Op de gemeentelijke website heuvelrugopdekaart.nl is religieus erfgoed als nieuwe categorie toegevoegd, meldde de gemeente deze week.

Utrechtse Heuvelrug telt maar liefst 27 kerken en kapellen, aldus de gemeente. „Ze hebben niet allemaal meer hun oorspronkelijke functie, maar elk gebouw heeft een uniek eigen verhaal. Zoals bijvoorbeeld ’t Haagje, aan de gelijknamige zijweg van de Arnhemsebovenweg in de omgeving van de Sportlaan in Driebergen-Rijsenburg. Dit bijzondere gebouw uit 1882 werd van school en kerk omgevormd tot werkplaats en is nu een muziek- en bijeenkomstzaal.”

De gemeente roept mensen op mee te denken in de verdere ontwikkeling van de website.