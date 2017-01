Utrechtse Domkerk trekt opnieuw meer bezoekers

Het jaar 2016 is voor de Utrechtse Domkerk opnieuw een topjaar geweest wat betreft het aantal mensen dat de kerk bezocht.

De Domkerk trok vorig jaar 384.560 bezoekers, zo meldde zij deze week. Dat zijn er zo’n 17.000 meer dan in 2015.

In 1986, na de restauratie, werd de Domkerk dagelijks opengesteld voor bezoekers: „toeristen, pelgrims in individueel en groepsverband. Uit stad en land, uit Europa en ver daarbuiten wordt de kerk bezocht.” De kerkelijke gemeente van het Citypastoraat Domkerk, verantwoordelijk voor de dagelijkse openstelling, is blij met deze ontwikkeling. „Naast alle kerkelijke activiteiten die zij vorm geeft in het prachtige monumentale gebouw ziet zij de openstelling ook als één van haar belangrijkste speerpunten.”

De „Open Dom” wil een uiting zijn van kerkelijke gastvrijheid en wordt mede vormgegeven door een kleine 200 vrijwilligers uit stad en regio. „Zij vormen het dagelijks gezicht van de Open Dom.”