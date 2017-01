Trilogie over Heidelberger in Duits vertaald

De in 1999 verschenen trilogie ”Wie zoekt, zal vinden”, over de Heidelbergse Catechismus (HC), is in het Duits vertaald.

Dat meldde de auteur, Marius Timmermans uit Veen, donderdag. Hij is voorzitter van de vorig jaar opgerichte Reformations-Gesellschaft-Heidelberg (RGH), die „de geestelijke erfenis van de Reformatie” opnieuw onder de aandacht wil brengen in de Duitstalige landen.

De vertaling ”Wer sucht, der findet” verscheen bij uitgeverij Betanien (Oerlinghausen). „Mijn eenvoudige uitleg over de HC is door Duitse mensen vrijwillig en gratis vertaald en drukgereed gemaakt”, aldus Timmermans, voorheen verbonden aan de stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. „Ik heb er niets aan hoeven doen.”