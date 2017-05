Titel Stad van Reformatie voor Franeker

De Friese stad Franeker draagt sinds donderdag officieel de titel van ”Europese Stad van Reformatie”.

De titel ”Europese Stad van de Reformatie” is een Europese erkenning van de stad Franeker, toegekend door de Gemeenschap van Evangelische Kerken in Europa (GEKE) in het kader van 500 jaar Reformatie.

De titel werd donderdag overgedragen aan burgemeester Van Zuijlen van de gemeente Franekeradeel.

De aanvraag van de benaming is tot stand gekomen door een samenwerking van kerken en de gemeente Franekeradeel. De titel is voor de hele stad van blijvende betekenis, aldus de gemeente Franekeradeel.

Niet alleen de ambitie van Franeker om weer een universiteitsstad te worden vormde een drijfveer voor het verkrijgen van de titel, maar ook de geschiedenis van Franeker. De Friese stad vormde in het verleden een toevluchtsoord voor geloofsvluchtelingen.