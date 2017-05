Tim Keller: Christelijk geloof relevant in seculiere tijd

Voor veel mensen in het seculiere Westen is het christendom niet relevant meer. Wat heb je eraan om te geloven? Speciaal voor hen schreef de Amerikaanse predikant Tim Keller een boek: ”Making sense of God”. Het is redelijk én goed om in God te geloven.

Bijna tien jaar geleden verscheen het eerste apologetische boek van Keller, in het Nederlands vertaald als ”In alle redelijkheid”. Daarin besprak de predikant van Redeemer Presbyterian Church in New York zeven van de meest voorkomende bezwaren tegen het christelijk geloof. Daarmee wilde hij buitenkerkelijken helpen om een stap in de richting van het christelijk geloof te zetten. Christenen konden bovendien leren hun eigen overtuiging beter te begrijpen.

Achteraf gezien was ”In alle redelijkheid” vooral geschikt voor mensen die bereid waren de waarheid van het christendom te onderzoeken, zegt Keller desgevraagd. „Ik heb ”Making sense of God” geschreven voor mensen die als het ware nóg verder van het christelijk geloof afstaan, voor hen die er niet eens zeker van zijn dat het christendom relevant is in een seculiere tijd.”

Dat soort mensen komt hij steeds vaker tegen in New York. „Ik hoop dat mijn boek duidelijk maakt dat het geweldig is –voor individuen en voor de samenleving– dat het christendom waar is.”

”Making sense of God”, dat later dit jaar bij uitgeverij Van Wijnen (Franeker) in een Nederlandse vertaling verschijnt, begint met twee redenen waarom veel seculiere mensen het christendom volledig negeren. Keller laat zien dat het christendom niet langzaam aan het verdwijnen is en dat individualisme en moderne cultuur niet noodzakelijk tot minder religie leiden.

Daarnaast is het volgens hem niet terecht om het christendom te zien als een op „geloof” gebaseerd alternatief voor een „rationeel” secularisme. In het westerse secularisme is geloof niet afwezig: het bestaat uit een reeks geloofsovertuigingen met betrekking tot de werkelijkheid.

Keller stelt vervolgens dat het christelijk denken op tal van terreinen krachtiger en bevredigender is dan het secularisme. Dat geldt bijvoorbeeld voor het geven van betekenis aan dingen, voor geluk, vrijheid, identiteit, hoop, moraliteit en gerechtigheid. Het is óók redelijk om in God te geloven, aldus de Amerikaanse theoloog.

Seculiere mensen houden er humanistische morele waarden op na, stelt u. Met een knipoog naar de Reformatie: „Door geloof alleen.” Wat bedoelt u daarmee?

„Het benadrukken van gelijkheid, van menselijke waardigheid, van de noodzaak om iedereen recht te doen – dat zijn geloofsovertuigingen. Die kunnen niet worden bewezen en ze zijn ook niet vanzelfsprekend. In feite zijn het reusachtige geloofssprongen: deze waarden passen niet logisch in of ontstaan niet uit een geloof in een volkomen materialistisch heelal.”

Wat zegt u tegen mensen die de kerk verlaten omdat ze het christelijk geloof niet rationeel genoeg vinden?

„Ik zou vragen: Wat bedoel je precies met niet-rationeel? De Britse filosoof Alasdair MacIntyre zegt dat er verschillende visies zijn op de manier waarop de rede werkt en op wat bewijs vormt. Geen van deze opvattingen is vanzelfsprekend voor iedereen. De realiteit is dat we allemaal tot ons perspectief op de werkelijkheid komen door een combinatie van rede, intuïtie en geloof.”

Wat is volgens u het beste argument om de redelijkheid van het christelijk geloof aan te tonen?

„Dat zijn waarschijnlijk de verschillende lijnen van argumentatie voor de opstanding van Jezus, zoals de Britse theoloog N. T. Wright dat laat zien. Dit is de beste recente klassieke benadering van de apologetiek.”

Hebben vooral orthodoxe kerken toekomst in een seculiere samenleving?

„Alleen westerse mensen stellen die vraag. Zelfs al zouden orthodoxe kerken uit de westerse samenleving verdwijnen, hun groei in de rest van de wereld maakt duidelijk dat ze toekomst hebben. Ik geloof echter dat ze dat ook in het seculiere Westen hebben.”

