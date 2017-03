Theologie-opleiding VU Amsterdam in top tien wereldwijd

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) behoort volgens de QS World University Rankings met haar theologische faculteit tot de top tien van de wereld binnen de richting Theology, Divinity and Religious.

De faculteit staat in de QS Ranking op de zevende plaats, één plek onder Yale University. Harvard University staat op de eerste positie. De ranglijst is samengesteld op basis van verschillende punten, waaronder academische reputatie, reputatie bij werkgevers en het aantal keren dat publicaties van de universiteit worden geciteerd. Met vier QS-sterren is de VU als geheel een top 200-universiteit in de wereld.

Decaan R. Ganzevoort is blij met deze positie van de theologische faculteit. „Het is goed om te zien dat onze grote religieuze diversiteit bijdraagt aan onze internationale academische reputatie.”