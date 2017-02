De Waarheidsvriend is deze week helemaal gewijd aan de herdenking van 500 jaar Reformatie.

Dat maakte de redactie van de uitgave van Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland dinsdag bekend. De speciale uitgave wordt „met het oog op de toerusting van christenen en voor het gesprek in de gemeenten” deze week in een extra grote oplage in meer dan 150 gemeenten verspreid.