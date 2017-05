Themadag ’t Harde: Heilszekerheid blijft aangevochten zekerheid

Veel heilsonzekerheid is het gevolg van een eenzijdige Christusprediking, aldus ds. D. J. Budding. „Anderzijds blijft heilszekerheid een aangevochten zekerheid”, zei hij zaterdag op een themadag in ’t Harde.

”Heilszekerheid” luidde het onderwerp van de negende themadag regio Noord-Veluwe en IJsseldelta, georganiseerd door de Bond van hervormde mannenverenigingen op gereformeerde grondslag en de Bond van christelijke gereformeerde mannenverenigingen. De bijeenkomst, die zo’n honderd bezoekers trok, had plaats in de hervormde Elimkerk in ’t Harde.

Ds. Budding, hervormd emeritus predikant te Nunspeet, sprak samen met ds. J. Westerink, christelijk gereformeerd emeritus predikant op Urk. Ds. Westerink sprak over ”Gods recht door Christus volbracht”; ds. Budding behandelde het thema ”Gods genade om Christus geschonken”.

Luther

Voor ds. Westerink is het thema heilszekerheid het hart van de Reformatie. Toen Luther op zoek ging naar de vraag hoe hij een genadig God kreeg, ging er voor hem een schatkamer open. Luther haatte het woord gerechtigheid. Totdat hij ontdekte dat de rechtvaardige door het geloof zal leven. „Dat werd voor hem de poort van het paradijs”, zei ds. Westerink. „Luther sprak van de wonderlijke ruil of de vreemde vrijspraak. Wij leven door de gerechtigheid van Christus. ”De Heere onze gerechtigheid” was voor Robert Murray M’Cheyne het wachtwoord der hervormers.”

De Urker emeritus predikant merkte op dat de leer dat Christus tot offer voor de zonden is gemaakt in de vorige eeuw is bestreden. Zo betwijfelde de Leidse prof. F. W. A. Korff in 1941 of Christus wel bij de verzoening betrokken was. Voor prof. P. Smits was het in 1959 zijn eer te na dat iemand voor zijn schuld zou moeten boeten. „Geef mijn portie maar aan fikkie”, was zijn gevleugelde uitspraak. Het kruis van Golgotha bedoelde voor dr. Herman Wiersinga in 1971 niet meer te zijn dan een schokeffect voor ons berouw.

„Het is te begrijpen dat mensen zich ertegen verzetten dat Christus in onze plaats betaald heeft”, aldus ds. Westerink. „Alleen door het geloof kan dat worden verstaan.”

Gemakkelijk en onmogelijk

Ds. Budding ging in op de vraag „hoe ik die gerechtigheid ontvang.” „Door te zien op Jezus”, was zijn antwoord. De hervormde emeritus predikant merkte op dat niets zo gemakkelijk en niets zo onmogelijk is als geloven. In de Bijbel wordt geloven vergeleken met zien. „Wij hebben Zijn heerlijkheid gezien”, schrijft Johannes in hoofdstuk 1:14. „Zijn schoonheid gaat alles te boven. Buiten Christus vindt u niets”, aldus ds. Budding.

Hij stelde verder dat in de Heere Jezus een volheid van gerechtigheid is, ook een volheid van waarheid, een volheid van leven en een volheid van kracht. „Kortom, in Christus is een oneindige volheid”, zei ds. Budding.

Geschenk

„Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen genade voor genade”, schijft Johannes in vers 16. Wie zijn die allen? Ds. Budding: „Allen die uit Christus zijn, zijn kinderen Gods.”

Over het „ontvangen” wil de predikant wel onderscheiden spreken. „God heeft Zijn Zoon gegeven als een geschenk. „Hij is ons geschonken.”” Hier ziet ds. Budding de „hoogspanning” tussen de uitverkiezing en de verantwoordelijkheid van de mens. „God biedt mij Zijn eigen Zoon aan, met bevel Hem aan te nemen. Als u Hem aanneemt, hebt u alles. Neemt u Hem niet aan, dan hebt u niets. Tobt u met de vraag of u wordt aangenomen? „Als u Hem niet aanneemt, dan hebt u Hem verworpen.”

Ds. Westerink vulde daarop aan: „Hij heeft u macht gegeven, dat is de bevoegdheid Hem aan te nemen. Wij wantrouwen te veel.”