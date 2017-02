Tear verhuist naar Landelijk Dienstencentrum PKN

De ontwikkelingsorganisatie Tear verhuist in mei van dit jaar naar Protestants Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland in Utrecht. Dat meldt Tear dinsdag in een persbericht.

De organisatie kiest hiermee voor verdergaande samenwerking met andere organisaties. Ook levert de verhuizing een flinke kostenbesparing op.

„Internationaal werkt Tear al veel samen”, zegt directeur Marco van der Graaf. „We vinden het heel belangrijk om dat ook in Nederland te doen en het Dienstencentrum lijkt daarvoor een goede basis. We zijn ervan overtuigd dat in toenemende mate waarde wordt gecreëerd in netwerken tussen organisaties en niet zozeer binnen de muren van de eigen organisatie. In Utrecht komen we in hetzelfde gebouw als Kerk in Actie, ICCO en Prisma, de koepelorganisatie van christelijke hulporganisaties en natuurlijk de Protestantse Kerk. Ook veel andere collega organisaties gebruiken het verzamelgebouw aan de Joseph Haydnlaan. Het is een belangrijke vergader- en ontmoetingsplek geworden.” Micha Nederland verhuist mee met Tear.

Het delen van het gebouw, inclusief schoonmaak, bewaking en bijvoorbeeld kopieerkosten, levert ook een kostenbesparing op. Van der Graaf: „Op jaarbasis kunnen we op deze manier enkele tienduizenden euro’s besparen. Daarbij is de locatie in Utrecht volledig klimaatneutraal. Omdat Tear zich inzet voor een duurzame levensstijl past dit natuurlijk heel goed bij ons.”

Haaije Feenstra, algemeen directeur van de Protestantse Kerk, is verheugd dat Tear haar intrek in het Dienstencentrum neemt. „Wij voelen ons zeer verbonden met Tear met wie we, via Kerk in Actie, al langer samenwerken in bijvoorbeeld Micha Nederland. Wij hopen dat Tear het zal ervaren als een inspirerende werkplek, maar ook dat het zal leiden tot nieuwe vormen van samenwerking.”

Tear werkte tien jaar vanuit de Laan van Vollenhove in Zeist. Daarvoor was de organisatie in Driebergen gestationeerd.