Synodebestuur CGK roept op tot voorbede voor besprekingen GTU

Het moderamen (bestuur) van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) roept kerkenraden op tot voorbede op zondag 28 mei voor de synodebesprekingen over de mogelijke deelname van de CGK aan de oprichting van een Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU). De synode vergadert hierover op donderdag 1 juni.

Dat blijkt uit een bericht in het deze week verschenen nummer van het CGK-orgaan De Wekker.

Zouden de plannen voor de oprichting van een nieuwe universiteit doorgaan, dan zou dat betekenen dat de Theologische Universiteit Apeldoorn moet worden opgegeven, schrijft dr. D. J. Steensma, tweede scriba van het moderamen. „Een dergelijke beslissing is voor de kerken ingrijpend. De bespreking van dit dossier vraagt van de afgevaardigden naar de generale synode veel inzicht en wijsheid. Synodeleden moeten tot een oordeel komen over de vraag wat vandaag de dag én in de toekomst nodig is voor de opleiding van predikanten, en ook voor een blijvende bijdrage vanuit de gereformeerde theologie aan de bezinning op onderwerpen die spelen in de samenleving.”

Daarnaast vraagt het nemen van een beslissing moed, aldus dr. Steensma. „Dat betreft niet enkel een besluit om deel te nemen in de oprichting van een GTU. Er is ook moed nodig voor een besluit daarvan af te zien en de TUA zelfstandig te laten.”

Omdat een beslissing ten aanzien van dit dossier „verstrekkende gevolgen heeft”, vraagt het moderamen de voorbede van de kerken. „Het moderamen beseft dat voorafgaande aan de zittingen van de synode een bidstond is gehouden, waarin ook om de wijsheid ten aanzien van dit onderwerp is gebeden. Toch mogen wij als kerken op deze wijze opnieuw onze afhankelijkheid van de hulp en bijstand van de Heere betonen. Het moderamen heeft de kerkenraden gevraagd de synodale bespreking over deelname aan de GTU mee te nemen in de voorbeden die worden gedaan op zondag 28 mei aanstaande.”