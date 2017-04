Student Bron (NRC) begraven in Canadese Fort Macleod

Student G. E. Bron is vrijdag in het Canadase Fort Macleod begraven. De student van de Netherlands Reformed Congregations (NRC) overleed 1 april op 55-jarige leeftijd.

Ds. A. H. Verhoef ging voor in de rouwdienst in het kerkgebouw van de NRC –zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten– in Lethbridge (Alberta, Canada). De predikant uit St. Catharines (Ontario, Canada) sprak over Johannes 5:35: „Hij was een brandende en lichtende kaars; en gij hebt ulieden voor een korten tijd in zijn licht willen verheugen.” Student Bron ging van mei tot oktober 2016 voor in de NRC-gemeenten. Toen moest hij vanwege een ernstige ziekte daarmee stoppen.

Student Bron is na de rouwdienst begraven op de Union Cemetery in Fort Macleod. Aan het graf sprak ds. C. Vogelaar (Grand Rapids, Verenigde Staten) over een gedeelte uit Openbaring 21 en 22, dat Gods Woord in Genesis begint met het paradijs en in Openbaring ook eindigt met het paradijs.

Zoon Gerald Bron sprak namens de familie een dankwoord. De drie studenten van de Theologische School van de NRC en drie zoons van bron traden op als dragers.

Gerhard Eiberdinus Bron werd op 30 juni 1961 geboren in Koog aan de Zaan en emigreerde in 1983 naar het Canadese Fort Macleod (Alberta). Hij werkte van 1994 tot 1998 op het zendingsveld van de NRC in Bolivia. In mei 2014 werd hij toegelaten tot de opleiding tot predikant.