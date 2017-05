Stichting Stéphanos ziet inkomsten flink stijgen

De stichting Stéphanos zag haar inkomsten vorig jaar flink stijgen.

Dat blijkt uit het vrijdag gepresenteerde jaarverslag van de stichting, die ontwikkelingswerk verricht in Malawi en Zambia. Volgens penningmeester Leo den Boer kreeg Stéphanos in 2016 1.167.472 euro aan giften binnen, ruim 2 ton meer dan begroot.

In 2015 en 2016 hield Stéphanos een inzamelingsactie wegens droogte en misoogsten in Afrika. De organisatie zorgde voor opvang van kinderen en verstrekte voedsel aan zowel kinderen als studenten. Ook zijn gezinnen geholpen met voedsel, zaaizaad en irrigatieprojecten. In Zuid-Malawi kregen meer dan 7000 kinderen en hun families (Bijbel)onderwijs en hulp bij landbouwactiviteiten.