Stichting Sola5-baptisten verder als Proclaim!

De stichting Sola5-baptisten heeft haar naam veranderd in stichting Proclaim! „We willen geen speciale soort baptisten zijn, maar onze diepste drijfveer is te laten zien dat het Evangelie van Christus verlossing biedt aan deze wereld”, zo motiveerde voorzitter dr. Kees van Kralingen de nieuwe naam van de stichting.

Hij maakte de naamswijziging vrijdag bekend tijdens een conferentie van Sola5-baptisten, vrijdag en zaterdag in Arnhem gehouden. De stichting Sola5-baptisten (verwijzend naar de vijf sola’s van de Reformatie, red.) bestaat zo’n acht jaar en het bestuur heeft zich de afgelopen tijd ingrijpend bezonnen op hoe het verder wil gaan. Van Kralingen vertelde dat de naam Sola5 destijds is gekozen om zich te bezinnen op de wortels van de Reformatie. „De indruk kon echter bestaan dat de stichting een speciaal soort baptisten vertegenwoordigt buiten de brede beweging van baptisten en andere kerken.”

Wietse van der Hoek, baptistenvoorganger in Arnhem en bestuurslid van Sola5: „De oude naam kon het idee oproepen dat we vooral ergens tegen zijn. De nieuwe naam onderstreept dat wij vóór zijn, namelijk voor Christus en de verkondiging van Zijn genade.”

Hij merkte op dat men in Nederlandse baptistenkringen soms verbaasd reageert wanneer voorgangers gewoon de Schrift willen verklaren. „Er wordt vaak een accent op bepaalde thema’s gelegd of men wil een bepaald gevoel oproepen. Het gaat dan om een mensgericht in plaats van een op Christus gericht Evangelie.”

Kritisch toetsen

Baptistenvoorganger Bert Boer keerde zich tegen een „protectionisme” in gemeenten, een poging om niet welgevallige ideeën buiten de gemeente te houden zonder daarover een inhoudelijke discussie te voeren. „Mensen hebben steeds minder met een bepaalde identiteit van een gemeente. Ze doen bijvoorbeeld inzichten op tijdens conferenties en willen dat delen in hun thuisgemeente. Het risico is echter groot dat ze dan tegen een muur van protectionisme aanlopen.”

Natuurlijk moet er bescherming zijn van de gemeente en het is positief dat velen een gedeeld verlangen kennen om Christus te verheerlijken, maar dat heeft een keerzijde. Toetsen we nieuwe inzichten ook kritisch aan het Woord van God en de gezonde leer? „Daar ligt vaak het probleem: men vindt het niet nodig dat alles moet kloppen met de Bijbel.”

Er moet volgens Boer een inbedding zijn waarin gelovigen zich in een leerproces verder ontwikkelen. „Zie ik bij mensen die tot geloof zijn gekomen verandering en groei?” Veel missionaire activiteiten in baptistenkringen steken volgens hem in op maatschappelijke activiteiten en zijn terughoudend in de verkondiging van het Evangelie. „Mensen moeten het vooral aan je kunnen zien, zeggen ze dan. Dat is waar, maar alleen Jezus kan ons gescheiden leven van God oplossen.”

Zonde

Voorganger Yme Horjus merkte op dat het er in de evangelische wereld weleens op lijkt dat je na het spreken over de zonde zo gauw mogelijk terecht moet komen bij de genade. „Dat het in de Bijbel zo vaak over de zonde gaat, strijkt veel mensen tegen de haren in. Wij hanteren allerlei subtiele onderscheidingen, maar God noemt ons zondaren. De Bijbel heeft een positieve boodschap van de redding van zondaren. Wat is het geweldig dat er in de hemel feest wordt gevierd bij elke zondaar die zich bekeert. Dat de engelen applaudisseren bij ieder mens die niet langer verstoppertje speelt, die zich niet langer overeind houdt met allerlei slimme redeneringen of zichzelf eindeloos schoonpraat, maar gewoon van Gods genade gaat leven.”