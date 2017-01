Stéphanos start campagne voor voedselhulp Malawi

Stichting Stéphanos start een advertentiecampagne om meer hulp te kunnen bieden aan de allerarmsten in Malawi.

De situatie in Malawi is zeer schrijnend, stelt Harry Droppert van Stéphanos. „Dit seizoen hebben meer dan acht miljoen Malawiërs te maken met voedselonzekerheid en honger. Dat is de helft van de totale bevolking van het armste land ter wereld.”

In de werkgebieden van Stéphanos, Chikwawa en Thyolo, is de nood vooral hoog bij de allerarmsten, zoals gehandicapten, weduwen en gebrekkige kinderen.

De stichting Stéphanos start in deze krant een advertentiecampagne om meer hulp te kunnen bieden. Stichting Stéphanos heeft vroegtijdig grote voorraden maïs ingekocht om de medemens in Malawi te kunnen voorzien van voedsel. Daarnaast verstrekt Stéphanos zaaizaad en worden er kleine irrigatieprojecten opgezet om deze mensen ook op langere termijn te kunnen helpen.