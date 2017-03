Sporthal in Lemmer werd kerkzaal

In het dorpshuis van het Friese Follega begonnen in 1992 de eerste zondagse diensten voor hervormd-gereformeerden in de zuidwesthoek van Friesland. Vijfentwintig jaar later is er een bloeiende gemeente in Lemmer.

Emmeloord en Heerenveen liggen ruim 40 kilometer bij elkaar vandaan, maar inwoners van deze plaatsen ontmoeten elkaar iedere zondag in de kerk te Lemmer. Dik is de hervormd-gereformeerde prediking niet gezaaid in deze omgeving.

Het kerkgebouw Eben-Haëzer ligt pal aan de A6 tussen Emmeloord en Joure, tegen een middelbare school aan. Deze voormalige sporthal werd in 1996 gekocht van het Zuiderzee Lyceum.

De kerkzaal is sober ingericht met zo’n 150 blauwe stoelen die mooi passen bij de witte wanden. Opvallendste elementen zijn de kansel, de doopvont en de knielbank, alle drie in lichteiken. „Na een brand in 2002, die een deel van het interieur verwoestte, heeft een vrijwilliger deze preekstoel vervaardigd”, vertelt Marien Alblas, ouderling-kerkrentmeester en voorzitter van de kerkenraad.

In de consistorie zijn ook aanwezig ds. J. Harteman en diaken Foeke de Jong. Ds. Harteman dient de gemeente sinds zijn emeritaat met bijstand in het pastoraat. Alblas: „De gemeente is vacant en kan nog geen predikant onderhouden. Ds. Harteman doet alles wat een eigen predikant doet. Hij preekt, geeft catechese, leidt de Bijbelkring, doet begrafenissen en gaat op huisbezoek.”

De Jong heeft zich samen met anderen ingezet om in deze hoek van Friesland een hervormd-gereformeerde prediking te laten klinken. Hij was aanwezig bij de eerste dienst op 1 april 1992 in de kerk van de baptistengemeente van Lemmer en bij de eerste zondagse dienst op 19 april 1992 in gebouw Irene in Follega. Hij was er ook bij toen de gemeente het gebouw in Lemmer kocht.

Een echte gemeente was het toen nog niet, het was een evangelisatie. „De hervormde gemeente van Lemmer hield de totstandkoming van de gemeente tegen”, zegt Alblas. „Ze was er niet aan gewend om een tweede hervormde gemeente in het dorp te hebben.”

Een gevolg was dat de ambten niet ingesteld en de sacramenten niet bediend konden worden. „Daardoor waren er veel ongedoopte kinderen”, zegt De Jong. „In 2002 vond er een doopdienst plaats in IJsselmuiden, bijna 40 kilometer hiervandaan, onder toezicht van de kerkenraad daar. Er werden zeven kinderen gedoopt, van wie de oudste zes jaar was.”

Ook het heilig avondmaal kon al die jaren niet bediend worden. „Om die reden zijn er in de loop van de tijd mensen vertrokken. Ik kan het begrijpen. Sommige jongeren hadden in heel hun leven nog nooit een avondmaalsdienst meegemaakt. Na de totstandkoming van de gemeente in 2009 was het dan ook heel bijzonder dat het gevierd kon worden. Tijdens de voorbereidingsbijeenkomst in de week ervoor hadden we de avondmaalstafel al neergezet om eraan te wennen.”

Mede door de veranderde kerkorde na de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 en door de welwillende opstelling van de classis Heerenveen, waarvan Lemmer deel uitmaakt, kon de gemeente in 2009 geïnstitueerd worden, als protestantse gemeente van bijzondere aard op gereformeerde grondslag.

Op dit moment bestaat de kerkenraad uit twee ouderlingen, drie diakenen en twee ouderlingen-kerkrentmeesters. De gemeente telt ongeveer 170 leden. De zondagse erediensten worden door zo’n 150 mensen bezocht.

De Jong: „Ik vind het jammer dat de verkeerslichten voor de kerk weggaan. Bij rood licht kijk ik automatisch naar de naam ”Eben-Haëzer”. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen.”

Herdenking Eben-Haëzer Lemmer

In Eben-Haëzer te Lemmer vindt zaterdagavond om 20.00 uur een herdenkingsdienst plaats waarin wordt stilgestaan bij het ontstaan van de protestantse gemeente van bijzondere aard op gereformeerde grondslag.

Tijdens de bijeenkomst vertelt gemeentelid Foeke de Jong over de geschiedenis van de gemeente. Drie pastoraal medewerkers, ds. J. Blom, ds. A. Baas en proponent A. N. J. Scheer, die de gemeente in het verleden hebben gediend, geven een impressie van hun werk.

Ds. J. Harteman, de huidige pastoraal werker, zal in zijn toespraak ingaan op de naam van de kerk. Ds. Harteman: „Eben-Haëzer is een bloeiende gemeente met veel jeugd. Dat hebben we niet aan onszelf te danken. Het is een wonder dat hier een gemeente tot stand is gekomen.”