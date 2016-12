Sluitercollectie in Eibergen uitgebreid

Museum De Scheper in Eibergen heeft zijn Sluitercollectie kunnen uitbreiden met een zeldzame bundel. Het museum bezit al de grootste collectie met werk van de Achterhoekse dichter en dominee Willem Sluiter (1627-1673).

Via Sluiterbibliograaf Georg Hartong uit Deventer kreeg het museum „een „schaarse bundel” van Sluiters zoon Johannes. Hierin staat onder andere antipaaps werk van Willem Sluiter. Sluiter had dit zelf nooit gepubliceerd.

Zoon Johannes Sluiter (1664-1742) was predikant in Raalte, later in Steenwijk. Hij heeft veel gedaan voor de verbreiding van het werk van zijn vader. Van de bundel van Johannes Sluiter, die het Eibergse museum nu bezit, verschenen in de loop van de jaren drie drukken. Van de eerste druk (uit 1701) zijn nog drie exemplaren bekend. In 1747 verscheen een tweede druk, waarvan nu één exemplaar in het Eibergse museum ligt en nog één exemplaar bekend is. Van de derde druk, van omstreeks 1770, is maar één exemplaar bekend.

Over Johannes Sluiter publiceerde Sluiterbiograaf Hartong een artikel in het onlangs verschenen deel twee van de Encyclopedie Nadere Reformatie. Hierin merkt hij op dat deze Sluiter in drie opzichten de voetstappen van zijn vader heeft gedrukt: als predikant, als piëtistisch dichter en als publicist. „Als predikant is hij evenals zijn vader slechts lokaal van betekenis geweest. Als piëtistisch dichter staat hij in de schaduw van zijn vader.”