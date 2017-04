Sint Janskathedraal ’s-Hertogenbosch oorspronkelijker dan gedacht

De Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch heeft de tijd en verbouwingen nog beter doorstaan dan altijd werd gedacht. Een groter deel van de kerk is nog origineel dan bouwkundigen tot nu toe aannamen.

Dat stelt bouwhistoricus Ronald Glaudemans in zijn proefschrift over de bouwgeschiedenis van de kathedraal en zijn beeldhouwwerk. Glaudemans promoveert er 18 april op aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. „Niet alleen de hoeveelheid bouwsculpturen is opmerkelijk, ook de originaliteit en de kwaliteit vallen op.”

De kerk is vaak en intensief gerestaureerd door de eeuwen heen, toch is „veel van het authentieke beeldhouwwerk bewaard gebleven. Zowel in als aan de kerk, als in het Sint-Jansmuseum De Bouwloods.” Glaudemans verklaart dit doordat tijdens de vele restauraties, vaak dezelfde zwakke onderdelen zijn vernieuwd.

De Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch behoort tot de grootste kerken van Nederland en is een van de rijkst gedecoreerde kerken van Noord-Europa: hij is vermaard om zijn sculpturen aan de buitenkant die vaak met het werk van stadgenoot Jheronimus Bosch worden geassocieerd. De zogenaamde luchtboogbeelden zijn zelfs uniek in de wereld.

Glaudemans heeft voor het eerst alle middeleeuwse sculptuur van de Sint-Jan beschreven en gedateerd. Dat deed hij door op basis van 3D-visualisaties van de kathedraal een sluitende bouwgeschiedenis te reconstrueren. Glaudemans: „Door de visualisatie kon ik precies bepalen wat wanneer gebouwd is, en zo kon ik ook de sculpturen voor het eerst nauwkeurig dateren.”

Het proefschrift bevat verder informatie over het gebruik en inrichting van de kerk, over de loodsmeesters, de beeldhouwers, de restauraties en de iconografie van het beeldhouwwerk.

Ronald Glaudemans (1964) is werkzaam als gemeentelijk bouwhistoricus bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, en vanuit die functie betrokken bij de restauratie van de Sint-Jan.

Zijn proefschrift verschijnt volgende week als rijkgeïllustreerd boek op de markt, onder de titel ”De Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch. Bouwgeschiedenis en bouwsculptuur 1250-1550” bij uitgeverij Wbooks.