Sekte verlaat „onbijbels” Duitsland

De omstreden christelijke geloofsgemeenschap ”Twaalf stammen” is uit Duitsland vertrokken.

Dat meldde het Duitse persbureau Idea donderdag. Volgens woordvoerder Martin Müller is het voor de gemeenschap niet langer mogelijk om in Duitsland het geloof op een „Bijbelse manier” vorm te geven. Hij wijst erop dat de overheid door de schoolplicht bepaalt wat en hoe mensen moeten denken.

Müller noemt hier de invoering van de „geweldloze opvoeding” in 2000 in Duitsland. „Het is daardoor niet langer toegestaan kinderen op een Bijbelse manier met de roede te tuchtigen. Als gemeenschap worden we daardoor gecriminaliseerd. Ouders die niets van doen hebben met kindermishandeling worden uit de ouderlijke macht ontzet. In Duitsland wordt niet langer het Bijbelse onderscheid gemaakt tussen mishandeling en opvoedmaatregelen.”

De ongeveer honderd leden van ”Twaalf stammen” zijn naar Tsjechië uitgeweken. Het voormalige klooster Klosterzimmern bij Deiningen, dat de gemeenschap bewoonde, is verkocht aan een boer.