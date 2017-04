Russische protestanten vrezen einde godsdienstvrijheid

Protestanten in Rusland zijn van oordeel dat het antireligieuze beleid van de overheid weer op hetzelfde niveau ligt als in de communistische tijd.

Dat meldt de Duitse christelijke nieuwsdienst Idea. Idea baseert zich op uitlatingen van kerkleiders, vorige week, op de jaarvergadering van de zendingsorganisatie Licht im Osten in het Duitse Korntal (bij Stuttgart). De voorzitter van de Russische partnerorganisatie daarvan, Pjotr Lunitschkin uit Sint-Petersburg, stelde daar dat er aan de godsdienstvrijheid, die ontstaan was na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie (1991), inmiddels weer een einde is gekomen. De overheid voert volgens hem weer een beleid contra de activiteiten van protestantse christenen.