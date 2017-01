Romeinen 8:28 meest geliefde vers wereldwijd

Het Bijbelvers dat in 2016 wereldwijd het meest werd gelezen en gedeeld via de app YouVersion is Romeinen 8:28: „En wij weten dat dengenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn.”

Dat blijkt uit een onderzoek van YouVersion naar de Bijbelteksten die vorig jaar het vaakst via de app werden gedownload. De Amerikaanse website Christianity Today berichtte hier dinsdag over. YouVersion biedt de Bijbel in 88 landen aan in meer dan duizend Bijbelvertalingen.

De Bijbel-app is inmiddels geïnstalleerd op meer dan 250 miljoen apparaten. Gebruikers hebben in 2016 vaker gebruikgemaakt van YouVersion dan ooit, aldus de organisatie. Landen waar het gebruik van de app opvallend toenam zijn Argentinië, Kameroen, Mozambique, Bangladesh, Indonesië en Nepal.

Bijbel-app per seconde 112 keer geopend

Romeinen 8:28 werd meer dan een half miljoen keer gelezen, gedeeld en bewaard. Het was het meest geliefde vers in 9 van de 88 landen waarin YouVersion actief is, waaronder in de Verenigde Staten, Singapore en Ghana.

Jeremia 29:11: „Want Ik weet de gedachten die Ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten des vredes en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting” stond bovenaan in 29 van de 88 landen, waaronder in Saudi-Arabië, Colombia en Italië.

In Nederland is Lukas 24:45 het meest gelezen: „Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.” Gebruikers in zowel Israël als Afghanistan kozen het vaakst Zacharia 14:9.

Dit zijn de tien populairste Bijbelteksten van 2014

Filippensen 4:13 vaakst gelezen op Bijbelapp YouVersion