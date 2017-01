RKK Nederland belegt Dag van het Jodendom

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland wordt dinsdag de jaarlijkse Dag van het Jodendom gehouden. Het is de rooms-katholieke evenknie van de Israëlzondag in protestantse kerken.

Wanneer is de Dag van het Jodendom ontstaan?

In 2008 riepen de Nederlandse bisschoppen in navolging van hun Europese collega’s de jaarlijks te vieren Dag van het Jodendom uit. Zij vonden dat christenen zich meer moesten verdiepen in de Joodse wortels van hun geloof. Sindsdien wordt in de synagoge in Dieren al enkele jaren een bijeenkomst gehouden in het kader van ontmoeting en verdieping. Het initiatief is een logisch uitvloeisel van het beleid dat de bisschoppen in de afgelopen twaalf jaar gevoerd hebben. In bisschoppelijke documenten zoals ”Levend uit dezelfde wortel” (1995) en ”Levend met eenzelfde hoop” (1999) is stilgestaan bij de verbondenheid met Israël en de betekenis die de ontmoeting tussen Joden en rooms-katholieken kan hebben. Ook hebben paus Johannes Paulus II en paus Benedictus XVI herhaaldelijk de speciale betekenis van het Jodendom voor de kerk onderstreept.

Wie organiseert deze dag?

De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, vertegenwoordigd door het Secretariaat RK Kerkprovincie (SRKK). Zij wordt uitgevoerd met inhoudelijke ondersteuning vanuit de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom. Deze raad houdt zich binnen de RK-Kerk in Nederland bezig met de Joods-christelijke dialoog. Daartoe ontplooit de raad verschillende activiteiten op het terrein van studie, ontmoeting en publicatie.

Wat gebeurt er dit jaar?

Een delegatie van de Bisschoppenconferentie bezocht op 5 januari de expositie ”De glorie van het Joodse boek” in het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Een grote landelijke bijeenkomst is er niet, wel zijn er activiteiten in de parochies en op bisdomniveau. Ds. K. van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), houdt morgenavond in de synagoge van Dieren een lezing. De bijeenkomst wordt gehouden in samenwerking met de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland en de Raad van Kerken Dieren e.o. Het thema van de Dag van het Jodendom is dit jaar ”De vreemdeling”.

Is de Dag van het Jodendom een equivalent van de Israël- zondag?

Ja, beide dagen lijken veel op elkaar. De Israëlzondag, de eerste zondag van oktober, is een gedenkdag van protestantse kerken in Nederland. In 1949 voldeed de hervormde synode aan het verzoek van de Raad van Kerk en Israël om een bepaalde zondag, bij voorkeur de zondag voor de Grote Verzoendag, te bestemmen voor opwekking en liefde voor Israël. De Israëlzondag is dus een zondag om speciaal aan het Joodse volk te denken. Het besluit heeft te maken met de oprichting van de Joodse staat in 1948. Toen hebben de kerken meer oog gekregen voor het Joodse volk.

dagvanhetjodendom.nl