Restauratie toren Zuiderkerk Amsterdam in volle gang

De gemeente Amsterdam restaureert de ruim 400 jaar oude Zuiderkerktoren. Er was met name schade aan het metselwerk (zoutschade en verwering) en het lood van de torenspits verkeerde in slechte staat. Tijdens de restauratie worden loodwerk, metselwerk en natuursteen hersteld.

Dat schrijft de gemeente op haar website.

Een aannemer schildert al het natuursteen in een lichte kleur en het lood behoudt zijn eigen kleur. „Uit architectuurhistorisch onderzoek komt naar voren dat dit de oorspronkelijke kleuropzet van de toren is.” Een bron voor het nieuwe kleurbeeld vormt een schilderij van Werner van den Valckert (1620).

Na enkele kleinere restauraties tussen 1976 en 1979 en in 1994 was de toren toe aan een grootschalige opknapbeurt. Deze startte in augustus 2016 en eindigt naar verwachting in september 2017. Eind deze maand worden de eerste steigers weggehaald.

De Zuiderkerk, die ruim 400 jaar oud is, behoort met haar toren tot de bekendste rijksmonumenten in Amsterdam. De kerk werd gebouwd van 1603 tot 1614 in opdracht van de burgerlijke gemeente. Sinds 1929 wordt ze niet meer voor kerkdiensten gebruikt.