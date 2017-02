Restauratie Oude Lambertuskerk Engelen afgerond

De Oude Lambertuskerk aan De Kerkhof in het Noord-Brabantse Engelen is klaar. Vorige week werd de restauratie officieel afgesloten.

De vernieuwing van de kerk is in fasen uitgevoerd en begon vijf jaar geleden met de buitenkant, zo meldt de protestantse kerk Engelen. „Het dak en de goten zijn vernieuwd, het voegwerk en steunberen zijn hersteld. Daarna is de preekstoel gerestaureerd, zijn er nieuwe stoelen aangeschaft en zijn alle raamkozijnen aan binnen- en buitenzijde geschilderd. Ook de kaarsenkroon is gerestaureerd. Van de buitenzijde wordt de kerk verlicht.”

Daarna volgde het interieur. Na een twee maanden durende interne verbouwing beschikt de kerk over een ruime ingang, eigentijds sanitair, een nieuwe keuken en een nieuw en ruim balkon dat goed toegankelijk is via een mooie wenteltrap. Er is een nieuwe verwarmingsinstallatie aangelegd. Ook is het stucwerk van de binnenmuren hersteld. Verder is het liturgisch centrum vernieuwd en zijn nieuwe antependia –liturgische kleden– aangeschaft.

De kerk is sinds de aanpassing ook beter bruikbaar voor bijeenkomsten en evenementen, aldus de site van de gemeente.