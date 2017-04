Rens Rottier schrijft handreiking voor persoonlijk gebed

Bidden is iets wat elke dag terugkomt. Doordat het verleidelijk is om terug te grijpen op steeds dezelfde woorden en formuleringen, bestaat de kans dat er sleur ontstaat.

Rens Rottier (1958), voorzitter van het college van bestuur van Driestar educatief, wil met zijn pas verschenen boek ”Leren bidden met het Onze Vader” (uitg. Groen, Heerenveen; 9,95 euro) handvatten aanreiken voor persoonlijke gebeden. „Ik geef de lessen door die ik zelf geleerd heb. Niet om te etaleren hoe goed ik kan bidden, maar om dienstbaar te zijn.”

Aan de hand van de verschillende beden van het Onze Vader combineert de auteur een Bijbelgedeelte met een zelfgeschreven gebed. Hij wil hiermee een richtlijn geven voor stille tijd en meditatie. „Als je bewust gaat nadenken over de verschillende beden van het Onze Vader, zie je hoeveel aspecten erin terug komen. Die heb ik per bede geprobeerd weer te geven in vier eigen gebeden.”

De reformator Maarten Luther gaf in zijn boek ”Bidden met het hart” inzicht in zijn gebedsleven, vervolgt Rottier. Dit inspireerde en bemoedigde de auteur voor zijn stille tijd. „Ik maakte notities van mijn meditaties en gebeden, en zo is het boekje tot stand gekomen.”

Catechismus

Hoewel gebedenboeken vaak voorkomen in de Rooms-Katholieke Kerk is dit boekje juist geënt op de protestantse traditie. Rottier ging verder te rade bij onder anderen Calvijn en Wilhelmus à Brakel. Ook de Heidelbergse Catechismus vormde een inspiratiebron, zeker toen hij ontdekte dat de antwoorden op de vragen over het Onze Vader in gebedsvorm zijn weergegeven. Elke gedeelte in het boek over een bede begint dan ook met een bijpassend fragment uit de catechismus.

De uitgeschreven gebeden die in ”Leren bidden met het Onze Vader” zijn opgenomen, zijn niet bedoeld als vast stramien. „Het boekje geeft voorbeelden van hoe je kunt bidden. Als aanmoediging.”

De auteur is er stellig in: bidden kun je niet uit een boekje leren. „Dat gebeurt op de school van de Heilige Geest. Uitgeschreven gebeden kunnen wel verfrissend werken en houvast bieden bij het zoeken naar andere woorden, zeker als je gebedsleven in het slop is geraakt.”

Rottier wil formuliergebeden en vrije gebeden niet tegen elkaar uitspelen. Hoewel de eerste vaak beter doordacht zijn en er aspecten in terugkomen waar je zelf niet zo snel aan denkt, zijn de laatste ook erg belangrijk voor iemands geloofsleven, stelt hij.

De auteur roept op om kinderen te leren „in hun eigen woorden tot God te gaan.” Verder hoopt hij met zijn boek iets aan te reiken aan mensen die het moeilijk vinden om te blijven bidden. „Hen wil ik stimuleren ermee door te gaan.”