Regels voor kerken in Noord-Ethiopië mogelijk aangescherpt

De overheid in de noordelijke regio Tigray in Ethiopië overweegt een wet aan te nemen die kerkelijke activiteiten beperkt tot het eigen terrein van een kerk.

Dit betekent dat kleine gemeenten die geen eigen kerkgebouw hebben, illegaal worden. Dat meldde de Amerikaanse christelijke nieuwsdienst World Watch Monitor maandag.

Als de wet van kracht wordt, zal hij met name kerkgemeenschappen buiten de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk treffen. Deze kerken moeten, als ze land willen kopen om een kerk op te bouwen, kunnen aantonen dat ze meer dan 6000 leden hebben. Dat aantal is hoger dan alle niet-orthodoxe christenen in Tigray bij elkaar. Ook voor de evangelisatiepraktijk heeft de wet vergaande gevolgen.